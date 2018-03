Martín Sánchez Treviño

No obstante que uno de los retos de la actual administración federal ha sido combatir la pobreza, para lo cual se diseñó un programa contra el hambre, donde convergen algunas de las secretarias del gobierno federal, sobre todo Sedesol, los indicadores de organismos calificados en ese renglón son espantosos y rallan en el escándalo.

El combate a la pobreza es una tarea del hombre desde los orígenes de la humanidad, desde entonces ha sido motivo del surgimiento de credos, religiones, ideologías, políticas, politiquerías, prácticas electorales denigrantes, movimientos rebeldes y administraciones gubernamentales. Sin embargo, pareciera que la pobreza es un reto vigente de todas las épocas y las edades del hombre en el universo.

Pero no por ese motivo las nuevas generaciones deberán adoptar una actitud derrotista, ya que la lucha contra el hambre -con se denomina el programa presidencial- es un ideal inmanente en la mujer y los varones, ante la cual la humanidad no puede vivir con los brazos caídos. Sin embargo, los indicadores revelan que la pobreza como problema social, en los últimos ocho años, más de 3.9 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza.

De los cuales 53 millones 418 mil mexicanos sobreviven en esta condición en la actualidad. Lo preocupante es que hasta el 2008 sumaban 49 millones 489 mil pobres, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval.

De acuerdo a su Informe Anual de Evaluación de la Política Social, la institución remembró que la inflación de 2017, habría sido impulsada por el denominado gasolinazo. Asimismo advierte un incrementó a 41%, de los mexicanos cuyo ingreso laboral es insuficiente para adquirir algunos bienes, incluida la canasta básica.

Lo que se traduce en que nuevamente las administración federal y estatales, son derrotadas por el lastre de la pobreza. Y no debería ser motivo de consolación que otros países este desafío social, es más agudo, lo mismo daría adoptar una actitud simplista de que hasta en los países desarrollados hay cinturones de pobreza.

En otro orden, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo la entrega simbólica en la ciudad fronteriza de Río Bravo de 1,470 habitaciones para familias de 20 municipios, se busca abatir el hacinamiento. En Matamoros, hizo entrega de estímulos para adultos mayores.

En tanto que ayer fue día de sesiones en el Congreso tamaulipeco, donde el presidente de la Junta de Coordinación Política Glafiro Salinas Mendiola, quien aseguró que el organismo legislativo es eficiente y competitivo, en atención al derecho en información por la apertura del gobierno.

Dijo que los resultados se derivan de evaluaciones oficiales del “Diagnóstico del Parlamento Abierto en México”, correspondiente al año 2017, mismo que confirman a la máxima tribuna el legislador, con relación a la evaluación de seis de los rubros calificados. Por lo mismo, ubica al Congreso de Tamaulipas en los primeros tres lugares en participación ciudadana, rendición de cuentas, como también en información parlamentaria. Hizo un reconocimiento sin extinción a las fracciones de la 63 legislatura.

En entrevista dijo que hay acciones encaminadas a depurar leyes obsoletas que en el Tamaulipas y aplicar las reformas correspondientes a las que así lo requieren. Asimismo la fracción priísta presentó una iniciativa para que delitos como la extorsión sean perseguidas de oficio por parte de la autoridad judicial.

Mientras que durante una sesión del Instituto Estatal Electoral rindió protesta como secretario ejecutivo, José Francisco Salazar Arteaga, que será el quinto secretario de ese organismo en menos de dos años. También fijaron los topes de campaña para las campañas de Ayuntamientos.

Por la mañana magistrados, legisladores y representantes del poder ejecutivo celebraron el natalicio del benemérito de las américas, el ilustre presidente mexicano Benito Juárez. Con la representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió Efrén Tinoco Sánchez subsecretario de educación en la entidad, así como el presidente del poder judicial de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán, lo mismo Jorge Villarreal Torres en representación de la Logia Masónica.

Investigadores de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia experimentan como una opción alternativa en la producción avícola, el uso de propóleo, con el que se pretende incorporarlo a las dietas alimenticias. Se pretende retirar los químicos de las dietas alimenticias para las aves. Es un proyecto de investigación del Doctor en medicina veterinaria Fidel Infante Rodríguez, de la Universidad tamaulipeca.