Humo Blanco

Clemente Castro González

La presunta detención en el estado de Querétaro de un líder de la delincuencia organizada cuyo ámbito de influencia es Tamaulipas, en lo específico en Reynosa, fue tema de cuestionamiento por parte de reporteros para el Procurador, IRVING BARRIOS MOJICA, quien ayer acudió al acto cívico con motivo del natalicio del Benito Juárez.

Sin embargo, el abogado estatal no dio detalles del suceso en tanto que aludió a que se estaba verificando la identidad del ahora preso.

Tampoco soltó mucha prenda en trono a los objetivos prioritarios de criminales que tienen las autoridades en el estado, aunque luego de la insistencia manejó el número de 70, en relación al “último corte”, con el subrayado de que corresponde a la Vocería de Seguridad manejar éste tipo de datos, según lo dicho por BARRIOS MOGICA.

En su respuesta trato de explicar el esquema que se maneja, dado que hay objetivos prioritarios en las regiones, estado y a nivel federal, lo que a veces coincide. Es decir, que un líder delincuencial sea de la zona centro o la frontera, este ubicada su trascendencia en la entidad e igual lo tenga en la mira el gobierno de la República.

De modo que aún y cuando hay coordinación entre las fuerzas del orden, cada cual trae su “listita” de proscritos a detener o neutralizar.

En efecto, a veces se baja el cero y no contiene, ya que si nos atenemos a lo que se dijo en la primera quincena de septiembre del 2017, por parte de un mando de Procuraduría General de la República (PGR), que funcionaba en el estado, eran poco más de “60 cabecillas” las que se movían en éste territorio.

Lo cierto es que, el común mortal, las más de las veces queda desorientado con la danza de los números y la proclividad de los gobernantes a vender la idea de que lo llevado a cabo arroja resultados positivos.

Y ello puede ser, pero hay ingredientes que dan la idea de que se cae el plano de la propaganda al maximizar logros y minimizar errores o fracasos.

Es cuestión de referir lo que se manejó al momento de poner en marcha la estrategia de seguridad para Tamaulipas, en mayo del 2014, cuando estuvo en Victoria el entonces secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

Lo que se dijo es que había 12 objetivos prioritarios (luego se manejaron 14 y posteriormente se habló de 15).

En aquel entonces se precisó que los ejes de la estrategia eran tres: “desarticular la composición y operación de organizaciones criminales: sellar rutas de tráfico de personas, sustancias, armas y dinero, además de garantizar instituciones de seguridad eficientes, suficientes y confiables”.

Junto a esto se dividió a Tamaulipas en cuatro zonas y se determinaron mandos especiales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para cada una de ellas.

Cabe señalar que, a un par de meses que se inicio el plan, desde la Ciudad de México (CDMX) los mandos de seguridad pertenecientes a Gobernación, daban cuenta de que se habían capturado a la mitad de los objetivos fijados.

Bajo esa dinámica, era de esperar que pronto se cumpliera con los tamaulipecos en materia de seguridad pero obvio que no fue así porque mientras para la federación lo llevado a cabo en la entidad significaban grandes avances, la gente de bien de no pocos municipios, continuaba y continúa padeciendo de las diversas formas de violencia, entre éstas las que ejerce los grupos de la delincuencia organizada.

Por cierto, desde la CDMX en el arranque del gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, se sostuvo que iban por 122 personas para llevarlas a prisión, dado su peso específico en las bandas delictivas que tomaron el territorio nacional, entre jefes mafiosos, sicarios y operadores financieros.

Se supone que, a la fecha, lograron la captura o ultimar a la mayoría de los “objetivos” pero, al menos los ciudadanos, no cuentan con el dato preciso.

Desde luego que no ignoran detenciones ampliamente publicitadas, por ejemplo la de “ El Chapo”, “La Tuta”, “El Viceroy”, “El Negro”, y decenas más.

Pero, es evidente que PEÑA y su grupo quedaron lejos de cumplir con la expectativa generada.

Señalamos esto sin dejar de reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y de los policías estatales que traen puesta la camiseta, algunos de los cuales, lamentablemente han caído en cumplimiento de su deber.

A lo que aludimos es al manoseo que hacen los políticos de un fenómeno tan delicado. Al fin y al cabo ellos van de puesto en puesto, y sólo dejan expectativas truncadas, opacidad y desencanto ciudadano.

Ya verá usted a OSORIO CHONG y otros próceres, debatiendo en el Congreso de la Unión, exigiendo seguridad y hasta ponderando los logros en este ámbito, durante en el sexenio de su amigo y jefe.

AL CIERRE

El gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguró el edifico de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del delito de Secuestro y entrego la obra del edificio para el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en Matamoros.

Lo anterior con la finalidad de reducir los delitos de alto impacto, recuperar la paz y el Estado de Derecho.

+.-Toman protesta a la priista, GUADALUPE FLORES VALDEZ, en calidad senadora de la República.