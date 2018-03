Cumplió 42 años con la cruz a cuestas

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- El abogado José Luis Rodríguez cumplió 42 años de interpretar el papel de Jesucristo en el Víacrucis Viviente que realizó por la zona centro de Ciudad Victoria, el Grupo Bíblico Guadalupe Mainero.

Como se ha hecho común, la representación de este grupo comenzó con retraso y, en comparación de otros Víacrucis de la ciudad, fue uno de los menos organizados. El atractivo principal para los medios de comunicación sigue siendo el número de años del mismo Cristo.

Incluso, la planeación y realización la realizan sin estar en coordinación con la Diócesis Católica de Ciudad Victoria.

El obispo de la Diócesis, Antonio González Sánchez, ya ha cuestionado la representación de José Luis Rodríguez, porque considera que hace mucho tiempo pasó la edad que tenía Cristo en la crucifixión.

Aunque se considera la persona con mayor cantidad de años de interpretar al nazareno en el país, Rodríguez nuevamente argumentó que no se puede registrar en el Récord Guiness por no contar con presupuesto.

“Yo comencé en el año 1977. Me iba a retirar al cumplir 33 años de edad, a la edad que murió Jesucristo, pero ya me pasé”, mencionó.

Aseguró que no ha pensado en claudicar, “en lo personal no. A mí me gusta mucho y mientras tenga fuerzas y salud seguiré. Es mi manera de aportar algo a mi religión”.

¿Qué ha significado para usted llevar la cruz a cuestas cada viernes santo durante tantos años?

“Para mí es muy bonito. Contribuyo a mi religión Católica y es una manera de responder al sacrificio de Cristo. Yo me pongo en sus manos y trato de hacerlo lo mejor posible”, respondió.

Cuando la procesión estaba por llegar al crucero de la calle 9 e Hidalgo, una mujer indigente sorprendió a los participantes y al público, ya que se acercó y le comenzó a decir cosas al hombre con la cruz.

Fueron algunos segundos, nadie intervino y después la mujer se alejó.

De andar lento José Luis Rodríguez cruzó descalzo la zona centro de la ciudad hasta llegar a un costado del Santuario de Guadalupe, donde se representó la crucifixión.