Martín Sánchez Treviño

Cuarenta y cuatro años resulta fácil pronunciarlos pero en el ejercicio periodístico como uno de los Diarios de la capital tamaulipeca, que han representado el contrapeso de las administraciones gubernamentales de las últimas cuatro décadas, hace la diferencia incluso con la llegada de la era digital.

“El Mercurio” de Tamaulipas fundado por Don José Villarreal Caballero ha proyectado desde sus orígenes el espíritu de libertad en un ejercicio crítico sobre los acontecimientos vinculado a los tamaulipecos y los eventos nacionales que tienen incidencia con la región noreste del país.

En el transcurso de los cuatro década, El Mercurio también ha sido cuna de los otros diarios locales y regionales, lo mismo que ha sido el espacio donde escribientes, fronterizos, sureños y del centro de la entidad, se han estrenado en el ejercicio de la comunicación escrita.

Los nuevos paradigmas impuestos por el segundo Director General de El Mercurio Antonio Villarreal Saldivar, han asumido una postura crítica ante los hombres públicos, con juicios sustentados en silogismos coherentes con la búsqueda incasable de la verdad, que ha sido desde sus orígenes el ser y el quehacer en su modalidad de hacer un periodismo ágil, versátil y contundente, pero sobre todo con amplio margen de credibilidad, que es y ha sido su mejor presea.

En esta segunda era, El Mercurio conserva y ha renovado su esencia, en memoria de su fundador. Ha consolidado su línea editorial crítica e inquebrantable en la denuncia ciudadana, implacable con los actos de injusticia en contra de los más modestos y humildes. Ha mostrado su autonomía y libertad ante los hombres del poder público.

El reto de este Diario está más allá de las letras, busca trascender los paradigmas de la verdad, de la justicia y la belleza. Para responder y estar a tiempo con los retos y desafíos que plantean las nuevas generaciones de victorenses y tamaulipecos. El Mercurio está obligado a seguir siendo “el mensajero de los dioses”, hoy, mañana y siempre.

En otro orden, los candidatos del PRI y MORENA al senado de la republica salieron con todo en contra de las autoridades gubernamentales estatales, como si los gobiernos de sus respectivos partidos hayan marcado la diferencia en el ejercicio gubernamental. Ya que han sido la réplica y la vergüenza de los nuevos militantes de esos institutos políticos.

Ni uno por más viejo ni el otro por ser un partido joven han mostrado formas renovadas de busca y encontrar la simpatía de los votantes que el día Uno de Junio harán un ejercicio de voluntad para que esta región y este país puede rectificar el rumbo, hacia los nuevos estadios de la democracia.

Ni Américo de Morena ni Guevara del Pri han mostrado los tamaños, sus discursos son vacíos, sin sustento, ni el viraje de los nuevos votantes que representan el 30 por ciento de la lista nominal, están presentes en sus contenidos y pronunciamientos.

Son extraños para los ciudadanos de la región tamaulipeca, son como los dioses griegos. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Son la herencia de un pasado sombrío de una historia que ningún tamaulipeco desea repetir.

La procuraduría tamaulipeca detuvo y consignó a una pareja como probables responsables del crimen de una mujer y el robo de un producto recién nacido, en la región del sur de Tamaulipas. La vocería de seguridad pública informo la tarde ayer, que en atención a ordenamientos de un Juez de Control, que conoce del caso, se realizaron cateos y la detención de probables responsables de los hechos.

A unos días del arranque de la campaña de los presidenciables lo mismo que la de quienes buscan un escaño en el senado y la cámara baja, los primeros no han repuntado en las encuestas. Uno de los contendientes fue arropado, por los candidatos de la mayoría de los estados de república mexicana, debido a que el aspirante presidencial no da más.