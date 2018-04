Martín Sánchez Treviño

Ante la emergencia que ha vivido los tamaulipecos en las casi dos décadas de dolor y sufrimiento, es necesario el surgimiento de nuevas disciplinas que se traduzcan en carreras universitarias y, de esta manera responder a las necesidades más sentidas de la población de esta región del noreste del país, circunstancia que se generalizo a lo largo de territorio mexicano, ha estimulado a los entes pensantes de este país.

Es así como ha surgido una corriente de escritura novelada, lo mismo que libretos que han llevado al cine, cuentos, historias y poesías, que reflejan el sub realismo del noreste mexicano de los inicios del siglo 21, que invocan el tránsito del dolor y la esperanza, por la muerte y el desprendimiento familiar de uno o más seres queridos, que involuntariamente, dejaron huérfanos y viudas.

Son las historias cotidianas del campo y la ciudad, de la fábrica y el casino, del club y el fraccionamiento, que exigen una lectura y una explicación, Que justifique las historias de dolor y haga trascender una era de esperanza ante el nihilismo devastador de raciocinios desencarnados.

Tendremos a caso qué esperar el arribo de generaciones soñadoras, que se funden como el crisol en las universidades de la época y que se nutren de las nuevas y primitivas axiologías a la vez?

En este sentido habría que interpretar la creación y el surgimiento de las nuevas carreras universitarias que oferta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en sus campus diseminados en las regiones de la franja fronteriza, el sur y centro de la entidad.

La nueva licenciatura lanzada por la nueva rectoría de José Andrés Suárez Fernández al mercado estudiantil, se denomina Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil. Y nace en la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Educación y Humanidades.

La carrera tiene como punto de partido el entorno social y familiar donde se origina la problemática de los menores de edad. Y está encaminada a promover la interacción y la observación de los infantes, mediante la valoración de los antecedentes y testimoniales de otros profesionistas que tienen incidencia ante esta problemática.

Asimismo el proyecto académico es de 8 semestres, cuyos contenidos comprenden la Infancia en México, derechos de las niñas y los niños, diferencias sociales de la familia, cultura y vida familiar, socialización y afectividad, Intervención para el desarrollo del lenguaje y razonamiento, organización y gestión de centro de atención, profesión y axiología.

En otro orden, apenas se activaron formalmente la campañas electorales el gobierno federal, impulsa señales para renovar la alerta de volatilidad financiera, fenómeno propio de las temporadas electorales, que se agudizan por la incertidumbre de la firma o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y no obstante que la federación advierte que con o sin tratado México podrá transitar a nuevos estadios de la economía globalizada, los mercados financieros y comerciales son insensibles antes estas expresiones de voluntarismo oficial.

En el rubro oficial, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que de acuerdo a la afluencia de turistas a los destinos turísticos de playa, ecoturismo y turismo religioso, la entidad incrementó un 4 por ciento el número de visitantes.

En el renglón de la grilla o política, el Partido Acción Nacional y sus candidatos al senado de la república fueron contundentes en su arranque de campaña, en el sentido de que será necesario pugnar para que en la franja fronteriza se aplique una diferenciación del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y de esta manera los ciudadanos, empresarios, comerciantes, agricultores e inversionistas tengan condiciones más parejas para competir con sus homólogos texanos.

Ismael García Cabeza de Vaca candidato a senador reiteró que la reforma del gobierno federal es tóxica para la economía fronteriza, ya que incrementa el pago de impuestos para productores, empresarios y comerciantes fronterizos. Es indispensable modificar el IVA en la región fronteriza.