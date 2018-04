Marco A. Vázquez

Muertos de risa, a carcajada abierta, los enemigos políticos del doctor Américo Villarreal Anaya difunden una foto de su inicio de campaña para senador de la República representando a Tamaulipas.

Es de la colonia Américo Villarreal Guerra de esta capital y en la misma apenas se ven unas 20 personas, hay otras gráficas en las que el puñado es un poco más amplio y en algunas más se ve casi solo.

Por supuesto que el hecho fue suficiente para hacer escarnio del prestigiado cardiólogo, quizá uno de los pocos expriístas que puede presumir cruzó el pantano sin mancharse, sin que alguien le pueda acusar de corrupto o de enriquecerse indebidamente.

Cierto es, el candidato de Morena mostró poco músculo político, su equipo evidenció una enorme limitación para organizar eventos, es más, ni siquiera se conoció su propuesta ni pronunciamiento político al respecto, es decir, también fue una nulidad su equipo de prensa.

La foto en ese aspecto no miente, pone evidencia clara de lo limitado de la estructura del partido político de Andrés Manuel, de Morena, de ese que se dice ganador o casi ganador en la elección del 1 de julio.

Va otra historia. Corría el mes de abril, los primeros días del mes de abril del 2016, el de la foto era Baltazar Hinojosa Ochoa, una multitud, ¿15 mil o 20 mil?, a sus espaldas y los de las carcajadas eran los tricolores, todo indicaba que con ese músculo político podían derrotar a todos y a otros más, la estructura electoral les daba para tener representantes de casillas, sus suplentes, los suplentes de los suplentes y hasta quien vigilará a todos ellos, daba la impresión de que elección estaba sentenciada a su favor.

El resultado usted y yo lo conocemos, Francisco García Cabeza de Vaca, el candidato del PAN, arrasó al tricolor, pero además hizo ganar los candidatos a Diputados de su partido que parecían más doblados y vendidos con el sistema de lo normal al grado que no hacían campañas y también le alcanzó para arrastrar en esa ola triunfadora a otros 25 candidatos a alcaldes, muchos de ellos, también tirados en la hamaca, tan arreglados que les tuvieron que ir a despertar para que salieran a festejar un triunfo por el cual no habían trabajado por sus acuerdos con el sistema, por haberse vendido y doblado.

La foto de Baltazar no mentía en cuando al tamaño de la estructura pero solo era eso, hombres y mujeres con deseos de que ganará su partido, que hicieron su esfuerzo pero nunca pudieron convencer al electorado de que serían diferentes al gobiernos que estaba en turno y eso espantó a los votantes.

A que vamos, pues a que la foto del doctor Américo, como la de Baltazar, no dice absolutamente nada de la elección que viene, no pude predecir la tendencia electoral, es más, hoy por hoy se puede decir que el candidato de Morena ya casi es Senador, que no se ve la forma como lo alcance en el segundo lugar la fórmula del PRI, menos cuando el tricolor no contará con su mejor estructura sostenida por los maestros que irán con el PANAL apoyando a Oscar Martin Ramos Salinas, el ex dirigente del SNTE en Tamaulipas.

Si vale la foto de Américo para el golpeteo, para los memes, para que sus enemigos políticos se den vuelo descalificándolo y exhibiendo sus limitaciones en materia de organización y operación política, para carcajearse, para reírse, pero se equivocarán si lo minimizan, más en el entendido de que los votos que le llegarán serán parte de la ola que trae Andrés Manuel López Obrador a su favor, puede pasar, entonces, que quién ría al último ría mejor.

Vaya, Américo no tendrá eventos con miles y miles de personas aplaudiéndole pero los votos si serán muchos, estamos, en ese sentido, frente a una foto que miente y que quizá hasta engañe a quienes serán sus contendientes o los equipos de sus contendientes que, nomás por puros deseos, se niegan a abrir los ojos y aceptar que el día de la votación el electorado se pronunciará de la manera que le plazca y se pueden llevar una sorpresa.

En otras cosas… hubo cambios en el gabinete estatal, ayer se oficializó la renuncia de Jesús Nader como Secretario de Administración, él será candidato del PAN a la presidencia municipal de Tampico y en su lugar recibió nombramiento Miguel Ángel Villarreal Ongay, el documento le fue entregado de las manos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Ciudad Victoria.

El ahora titular de la Secretaria de Administración es Contador Público de profesión y se desempeñó como Secretario Técnico del gobierno municipal de Reynosa y como presidente municipal sustituto durante los últimos meses de gestión de la administración 2005-2007 que presidía el ahora gobernador, también fue asesor de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa y del 2010 al 2012 en el Gobierno federal fungió como Director de Delegaciones de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en los últimos años se desempeñaba en el ámbito privado.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su página de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com