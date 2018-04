Logra Kevin Mota oro en España

Por Alberto de la Garza

Demostrando ahora su calidad a nivel internacional, en su primera aparición en el “viejo continente”, el ciclista tamaulipeco Kevin Rolando Mota de la Paz logró obtener la medalla de oro este fin de semana tras participar en la Carrera Ciclista “Clásica Orense” celebrada en Galicia, España.

A solamente tres días después de haber llegado a España, Kevin Mota arribó a la meta en solitario después de pedalear un total de 64 kilómetros en la ciudad de Orense en Galicia, España y obtener la medalla de oro en esta competencia.

“Fue sobre un terreno ondulado, de subir y bajar constante, nada sencillo, bajo un clima frío, estábamos entre 9 y 11 grados. Al principio me sentí cansado pero luego me recuperé y conseguí esta victoria que me hace muy feliz”, señaló en entrevista para los medios de comunicación al finalizar el evento.

A través de las redes sociales agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus amigos y familia, “muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan en mi carrera. A mi padre Miguel Mota y a mi madre Rocío de La Paz porque siempre están al tanto de mí. Agradezco a mis hermanos que me apoyan en mis decisiones, a mi abuelo y a mis abuelas”.

Agregó: “También a mi entrenador Alexandro García y a su padre Román García que me han ayudado y me han dado consejos que he tomado y han resultado muy bien, ¡somos un equipo! y a los compañeros de este equipo RG Bikes, al equipo y compañeros de Junior Bike porque ellos fueron quien tuvieron el contacto para poder venir. También al INDE Tamaulipas”.

“Gracias al señor Pedro García y al señor Ripoll pues fue él quien me trajo aquí, a este hermoso país. A mi novia Divani que me apoyó mucho en la decisión de venir”.

“Por último quiero agradecerle a una persona que ya no está conmigo en este mundo y que fue alguien muy especial, a mi abuelo que en paz descanse Leodegario de La Paz, que siempre creyó en mí y me apoyó, sé que lo sigue haciendo donde quiera que esté”.

Cabe mencionar que Kevin Mota aún participará en otros eventos como Mare de Deu el 7 de abril, Pinedo Valencia el día 14, para el 15 participará en IBI – Alicante, además el 22 del mismo mes estará en la Clásica Guipuzcua y cerrará el 28 en Crono Escalada Cumbres Verdes.