Martín Sánchez Treviño

Hay una tendencia global o mundial sobre la distribución del ingreso, sustentado por Coneval a nivel nacional, en el que se busca determinar el valor de la canasta básica y justificar o medir si son o no suficientes 1,500 pesos para alimentar a una persona, el estudio toma como punto de referencia entre mil y mil quinientos pesos.

Indudablemente que a vuelo de pájaro podría calificarse un monto irrisorio, ya que si a este estudio se le suman los programas sociales que derivan los gobiernos federal, estatal y municipal, el resultado no oscila entre los mil y mil quinientos pesos.

Pero el estudio también incluye considerar el dispendio oficial en este caso publicitario de la presidencia de la república, que pretende con estos ajustes erradicar y disminuir la desigualdad, así como promover y formalizar un importante porcentaje del comercio informal que hay en el país.

Nada tiene que ver lo anterior con las medidas proteccionistas de la administración del Donald Trump, que son ampliamente blanco de crítica de la mayoría de los países europeos, pero sobre todo orientales, como China.

Lo anterior viene a colación por la reciente declaración del magnate, quien ayer dijo, que cuidarán las fronteras de ese país con las fuerzas militares. No podemos permitir que ingrese ilegal de personas y no aparezcan en la corte.

En conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos hablo de la caravana que viaja desde Honduras para llegar a la frontera de con ese país.

Los pronunciamientos del magnate se volvieron virales en la mayoría de los medios internacionales y nacionales. Sin embargo, pareciera que los dichos y posturas de Donald Trump dejaron de impactar en el comportamiento de las bolsas de valores más importantes del mundo.

No obstante, que es latente una guerra comercial entre esa potencia y su similar emergente de China, que el año anterior en señal de desafío deprecio su moneda ante la llegada de Trump a la Casa Blanca con un espíritu proteccionista y con visos de cerrar la economía.

En otro orden, el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell y el Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca sentaron la primera piedra de un terminal que servirá receptora y distribuidora de la red de suministro de petrolíferos Altamira-Bajío, creada para abastecer en el noreste y bajío Occidente.

Por la mañana García Cabeza de Vaca hizo entrega del nombramiento de Miguel Angel Villarreal Ongay como secretario de Administración en sustitución de Jesús Nader Nasrallah, quien renuncio a ese puesto para participar en la contienda electoral en el sur de Tamaulipas.

Mientras que el Instituto Electoral de Tamaulipas celebró una sesión de trámite, en la que se dio respuesta a la consulta formulada por Denya Verenice Murillo Domínguez, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Estatal Electoral.

Y para mañana el mismo organismo electoral tiene prevista una nueva sesión extraordinaria, al parecer tiene que ver con la confirmación de los 16 candidatos independientes a presidentes municipales.

Esta semana se intensificó el trabajo de ese organismo local electoral, pues el lunes anterior en coordinación con el Instituto Nacional Electoral ofreció un curso para partidos y aspirantes independientes a quienes les ofreció un taller denominado sistema nacional de registro, que les será de utilidad en esta precampaña. El fue inagurado por el consejero presidente Miguel Ángel Chávez García.

Por su parte el PRI anunció que hace un estudio para presentar denuncias por actos anticipados de campaña en los municipios de Nuevo Laredo, Tampico y Victoria, según lo informó Alejandro Torres representante de ese partido ante el Ietam. Lo propio hace Acción Nacional en una media docena de municipios.

En la capital de Tamaulipas donde tiene la cabecera el distrito 5, Mario Ramos Tamez candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social arrancó sus tareas proselitista de cara a la elección del primero de julio.

Mientras que en la ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, Ricardo Anaya Cortez candidato de la alianza de Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano hizo proselitismo, acompañado de la fórmula de senadores que encabeza Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa . Anaya dijo que de ganar a la presidencia de la república no aportara ni un centavo al muro de Trump y exigirá que frene el flujo de armas de Estados Unidos a México. Y que cambiará la estrategia de seguridad en esta región tamaulipeca.