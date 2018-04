En Ávila Camacho escuchan las propuestas de Mario Ramos

Redacción InfoNorte

“Los trabajadores del campo después de haber entregado toda una vida en hacer producir la tierra, merecen tener una pensión digna, por eso vamos a legislar para crear un fondo de pensiones para ellos”, se comprometió Mario Ramos Tamez al reunirse con campesinos del ejido Ávila Camacho del municipio de Victoria.

El candidato a la Diputación por el V Distrito de la alianza “Por México al Frente”, conformada por Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, dijo que esta es una de las propuestas en las que trabajará de manera incansable, para lograr generar un beneficio para la gente del sector rural.

“Ustedes que son los que producen los productos alimenticios y que hacen un gran esfuerzo y dedican toda su vida en generar la riqueza alimentaria del país, lo merecen”, señaló.

Ramos Tamez, explicó que lo que se pretende con esto es crear el fondo de pensión rural, cuyo recurso sea administrado por el IMSS, donde las personas del campo de la tercera edad puedan registrarse y recibir el pago de una pensión mensual.

“Nosotros somos la generación del futuro, del verdadero cambio, los que nos comprometemos de verdad, los que no venimos a decirles mentiras, porque somos jóvenes comprometidos”, afirmó.

“Yo soy Mario Ramos, y hoy vengo a pedirles que me den su confianza para poder trabajar para ustedes y les vamos a demostrar desde el Congreso que somos gente de palabra que no nos rajamos, que sabremos cumplirles a ustedes”, destacó.

Por su parte los habitantes del ejido Ávila Camacho, se comprometieron a brindar su apoyo a los candidatos de la coalición “Por México al Frente”, ya que como una gran fuerza, sabrán sacar adelante las iniciativas que beneficien a los habitantes del V Distrito y a Tamaulipas.