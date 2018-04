Martha Isabel Alvarado

Dice conocido adagio que “no hay peor ciego, que el que no quiere ver”, y ese pareciera ser el caso del candidato No militante del PRI a la Presidencia de México, JOSÉ ANTONIO MEADE, que a juzgar por sus planteamientos, da la impresión que no quiere ganar la elección del 1 de julio próximo.

No conforme con estar ‘atascado’ en el tercer lugar de las encuestas prácticamente desde el arranque de su campaña, Meade asume posturas contradictorias, como esa de asegurar que de ganar, mantendría la pensión que se otorga a los ex Presidentes.

Tal vez no se da cuenta Meade Kuribreña, que uno de los ‘golpes mediáticos’ que le más le han redituado simpatías a su competidor de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es precisamente su propuesta de quitar la pensión a los ex Presidentes de México, consistente en 5 millones de pesos mensuales.

Incluso AMLO ha lanzado spots específicos sobre ese Tema, dada la rentabilidad política que ha sacado del mismo.

¿Será que ‘los genios’ que manejan la campaña de Meade, de plano, no saben lo que es el sentido común?.

Además, ¿cómo es posible que alguien que ha sido Secretario de Hacienda, ahora como candidato a la Presidencia, haya sido el último en presentar su “3 de 3”, cuando se supone que es un hombre muy ordenado y trasparente en su situación fiscal y patrimonial?.

Ya luego, el doctor Meade le quiso dar al asunto un giro novedoso, presentándola como “7 de 7”, retando a sus adversarios a hacer lo propio bajo esta nueva modalidad…cosa que no pegó.

A estas alturas, con un poquito más de audacia, y de malicia política, Meade ya hubiera pedido que metieran ‘al bote’ a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, ROSARIO ROBLES, por el asunto de la llamada “Estafa maestra”, en aras del repunte de su campaña.

Aquí lo hemos señalado, por cuenta de este espacio, que Meade Kuribreña tiene el Perfil más completo y la trayectoria más destacada, de toda la baraja de candidatos a la Presidencia de la República, pero indiscutiblemente, su ‘estrategia’ de campaña sigue siendo deficiente.

Por otro lado, consideramos que vale la pena plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo impactaría a Tamaulipas la propuesta de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de cancelar la Reforma Energética?.

Como es sabido, derivado de dicha Reforma, vendría para Tamaulipas una inversión de más de 100 mil millones de dólares, enfocados a los rubros de energía limpia, campos eólicos, explotación y extracción de hidrocarburos, así como transporte y almacenamiento de los mismos.

Uno de los más firmes promotores de dicha inversión, y de las bondades que la Reforma Energética traería a Tamaulipas, es precisamente el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

La semana pasada el Ejecutivo Estatal y el Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍL COLDWELL, presidieron en Altamira un evento en el cual fue colocada la primera piedra del Sistema de Suministros Petrolíferos Altamira-Bajío, también conocido como Supera.

Dicho proyecto traería a Tamaulipas, en el corto y mediano plazo, una inversión de 200 millones de dólares, y propiciaría la creación de 200 empleos directos e indirectos.

Durante su estancia en Altamira, el pasado martes 3, Pedro Joaquín Coldwell anunció la inminente licitación de campos de gas no convencional ubicados en la zona de Burgos, mismos que implicarían una inversión de 60 mil millones de dólares.

Queda en el aire la pregunta: ¿qué pasaría con esas millonarias inversiones que ya estarían en marcha para Tamaulipas?. ¿Se irían por el caño, en caso de que el candidato de Morena gane la Presidencia?.

Eso de las promesas de campaña tiene sus bemoles. La alcaldesa panista de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en 2016 prometió que si votaban por ella, se acabarían las balaceras en la Ciudad. Pero ahora que busca la reelección, su discurso ha cambiado, pues según dijo el viernes en su Registro: “con la ayuda de Dios podemos hacer de Reynosa una de las mejores ciudades de México”.

Hasta la próxima.