Maestros jubilados respaldan proyecto de Ale Cárdenas

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Ale Cárdenas Castillejos, candidata del PRI la Diputación Federal del Distrito Electoral 5, arrancó la semana reuniéndose con maestros jubilados y pensionados de la educación en Tamaulipas, de quienes recibió muestras de apoyo para ganar el próximo 1 de julio.

De entrada le destacaron las bondades de su abuelo, Don Enrique Cárdenas González, quien como gobernador del Estado, hace unos 40 años, no le tembló la mano para autorizar que los maestros dejaran de tener una plaza municipal y generar que tuvieran seguridad social para que quienes trabajaran en el Estado con claves municipales, también tuvieran una plaza base y contaran con un sistema de atención médica y de jubilación.

“Por ello tenemos los maestros un compromiso moral contigo y vamos a caminar a tu lado, porque tú Ale eres una mujer de palabra, de compromisos, hoy contigo tenemos esa confianza, esa seguridad de que eres una mujer joven con mucha visión y que hoy los maestros necesitamos de ti en la Cámara de Diputados”, le expresó Rodrigo Tavares García en calidad de presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados de Tamaulipas.

Al respecto, Tavares García expuso a la candidata que los maestros han sido golpeados muy duro en el sistema de manejo de pensiones como del ISSSTE y de situación adversa de seguridad social.

“Pero nosotros sabemos que contigo en la Cámara de Diputados vamos a tener una amiga una compañera que entiende que sabe de las necesidades, de Victoria, porque aquí naciste, aquí has crecido y aquí has estado y has visto la situación que hemos estado pasando”, destacó, por lo que le pidieron no dejarlos en el abandono ya que los maestros han dejado su vida formando generaciones de niños y jóvenes.

Agregando: “Hoy te entregamos el respaldo, aquí representamos más de 5 mil votantes, entonces te ratificamos el compromiso, porque sabemos que vienes de muy buen árbol, tu abuelo, que en paz descanse”.

Por su parte la abanderada del tricolor, señaló que los maestros jubilados no estarán solos “Es la oportunidad de alzar la voz, porque conozco el sentir de todos, estamos cansados de la inseguridad, principalmente, estamos cansados de la falta de empleo, estamos cansados de la falta de oportunidades de estudios para los jóvenes, entre muchas otras cosas, por eso quiero ser diputada porque quiero servirles, quiero aportar para ustedes aquí en Cd. Victoria y para los municipios que comprende el Distrito 5, siempre es para mí un compromiso de hacer el bien desde donde quiera que esté”, concluyó la candidata a Diputada Federal, Ale Cárdenas.