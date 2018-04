Humo Blanco

Clemente Castro González

Para el día 20 de éste, los priistas tamaulipecos esperan la presencia en la entidad de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Coordinador de la campaña de la senadores del PRI y número cuatro en la lista plurinominal para la cámara alta.

Lo que se supo es que el ex secretario de Gobernación, en lo específico, vendrá a eventos proselitistas de YALHEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, fórmula tricolor que contiende por un lugar en el senado.

Algo que todavía no se puntualiza es si el hidalguense vendrá a Victoria y Reynosa o solo a alguna de tales localidades.

Se cree que se elija al municipio fronterizo, debido a lo que representa en cuanto al padrón electoral y, desde luego, debido a lo político.

Es precisamente dicho tema, lo que levanta expectativa ante la posible visita de OSORIO CHONG.

En principio debido a la versión que se corrió, de tiempo atrás, en el sentido de que en su calidad de encargado de la política interna y uno de los presidenciables, abonó a las condiciones para que se diera la alternancia en Tamaulipas.

Ello debido a que, en su momento, a OSORIO CHONG no le convenía el triunfo de el candidato a la gubernatura, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, alguien cercano a LUIS VIDEGARAY CASO, uno de los prospectos a relevar al jefe del ejecutivo federal, ENRIQUE PEÑA NIETO.

Si nos atenemos al análisis rabón que se hizo y todavía persiste, es que VIDEGARAY logró colocar a su cuate en la candidatura al gobierno estatal y que OSORIO se encargó de ayudar a que dicho proyecto se descarrilará en tierra cueruda.

Y conste que no se trata de minimizar los cientos de miles de votantes que con su sufragio quitaron lo invicto al PRI en el estado y tampoco del proyecto que logró atraer la inconformidad de los ciudadanos y hacer que eso se reflejara en las urnas.

De cualquier manera vale la pena observar las poses del “plurinominal” y de manera especial su discurso.

Algo que igual será significativo es ver el recibimiento que darán los priistas, al seguro coordinador de la bancada de su instituto en el senado de la República.

Intuimos que si se tratara de encuentros con los ciudadanos comunes, OSORIO no saldría bien librado debido a que el fue el artífice de la aplicación de una estrategia de seguridad fallida en la entidad pese a que, cuando fue alto funcionario de la federación, en no pocas ocasiones habló de las bondades de lo aplicado y hasta lo ponía de ejemplo.

Es decir, el que baje a territorio una luminaria de la talla del personaje en mención, en campaña y con los antecedes citados, es por demás trascendente o al menos despierta el morbo.

A propósito del PRI, voces al interior del instituto aceptan que ni de milagro podrían llevarse en carro completo, en cuanto a las nueve diputaciones federales que están en juego.

Para empezar concluyen que los distritos complicados son el 01, 02 y 09, lo mismo que el 07, lo que debe tener preocupados y ocupados a los candidatos JUAN DE DIOS JUANES CARRIZALES, BENITO SÁENZ BARELLA, GUSTAVO RICO DE SARO y GRISELDA CARRILLO REYES de Nuevo Laredo, Reynosa y Madero, en forma respectiva.

Bastante competido se identifica al distrito 06, Mante en el cual es abanderado del Revolucionario Institucional, FLORENTINO ARÓN SÁNEZ COBOS.

De cualquier manera los del tricolor confían en que el trabajo de campaña desarrollado por “Tino”, su experiencia en éstos asuntos y la estructura con que cuentan les alcanzarán para lograr el triunfo.

Los priistas asumen que ganarán COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA de Río Bravo (03), ANTO TOVAR GARCÍA, Matamoros (04) ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, Victoria (05) y ELVIA HOLGUERA ALTAMIRANO, Tampico (08).

Habrá que señalar que la contienda recién arranca y de aquí a los comicios puede haber altas y bajas en las preferencias de los electores.

AL CIERRE

El mandatario tamaulipeco, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA participó, junto con sus colegas emanados de las filas del PAN, en una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

Acerca del evento, el jefe del ejecutivo estatal escribió en su cuenta de tweeter que el funcionario se comprometió a atender las solicitudes en materia de seguridad.

“Pedimos aplicar mayor inteligencia y fortalecer la coordinación con los estados”, puntualizó el gobernador.

+.-La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participa en La Expo EnerTam 2018, que promueve el gobierno de la entidad, con lo que se subraya la colaboración de la casa de estudios con las políticas estratégicas que impulsa el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con la finalidad de fortalecer el liderazgo de la entidad en cuanto al sector energético en el país.

Al respecto, el rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, destacó lo anterior tras acompañar al ejecutivo estatal en la apertura de la exposición y conferencias de este foro de nivel internacional organizado por el Gobierno del Estado para promover la vinculación entre las empresas, dependencias públicas del sector energético y las universidades del sur del estado.