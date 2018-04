Humo Blanco

Clemente Castro González

Cuando se incorporó GERARDO PEÑA FLORES, como número dos de la estructura del PAN a nivel estatal, luego de su renuncia a la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), precisó que su función incluía llevar a buen puerto las candidaturas de sus compañeros y ponderar logros de la actual administración estatal.

En aquel entonces, en modo alguno se habló de arremeter en contra del gobierno federal por sus desaciertos, pero en el ambiente fluía que eso iba a ser parte del arsenal de propaganda a utilizar en las campañas.

Pero además, sus adversarios aceleraron dicha postura debido a que los quisieron subir al ring, a una especie de debate al que no le entraron los panistas pero sí enfocaron sus ataques hacia el gobierno federal, en contraste a lo que hacen los priistas, principalmente el aspirante al senado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, mismo que comparte fórmula con la neolaredense, YALHEEL ABDALA CARMONA.

Incluso ayer, en Reynosa el priista volvió al tema de la seguridad y, entre otras propuestas, habló de una adecuada coordinación entre el estado y la federación para que se aborde, de manera efectiva el tema de la inseguridad.

Es pertinente referir que, desde Acción Nacional, el que ha realizado señalamientos en contra de la federación, es el candidato a la cámara alta ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Entre los asuntos que han sido recurrentes en sus discursos están la inseguridad que se vive en la entidad y la falta de aplicación del gobierno de la República; lo de los impuestos en la zona fronteriza (bajar el IVA al 8 por ciento) y el incumplimiento de apoyos a productores agropecuarios, entre otros.

Suponemos que, conforme agarren mayor ritmo las campañas, los choques serán más intensos.

Y no es para menos dado lo que se encuentra en juego en éste proceso lectoral.

En cuanto al PAN y su gobierno, entregar buenas cuentas es lo central, así pierda su candidato presidencial.

Porque de no ser así, la situación política estatal para el grupo en el poder sería catastrófica.

De modo que hacen bien los candidatos panistas en no dejar pasar una e intensificar su labor proselitista. Obvio que el revire podría estar a la orden del día, según se perfila.

El punto también es que, mientras se da el “agarre” PRI VS PAN y aliados, podrían ser rebasados por la izquierda, si persiste la tendencia nacional a favor de MORENA y su candidato a la presidencia de la República.

Debe señalarse que la fórmula del partido en mención al Senado-AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES-, no son mal vistos por ciertos núcleos de la sociedad tamaulipeca.

Los panistas estatales no pueden darse el lujo de minimizar tal situación en tanto que ellos mismos han sido beneficiados, en otros momentos, con la ola que se desató desde el ámbito nacional.

Ya que andamos con el tema, la directiva del PAN invitan a un encuentro con prensa, éste martes, en el Casino Victorense.

Convocan GERARDO PEÑA, secretario general, al igual que el presidente albiceleste, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR y JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, coordinador en la entidad, de RICARDO ANAYA CORTÉS, aspirante a la Presidencia de la República.

En la invitación que se maneja por redes sociales, se precisa que asistirá diputado federal, ALFREDO PLIEGO TAPIA, representante del candidato al ejecutivo federal.

Se espera que en el evento estén no pocos candidatos, para empezar ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y el abanderado a la presidencia municipal de Victoria, XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI y los que se acumulen.

Sin salirnos de estos temas tenemos que acorde a encuestas recientes, caso de SPD Noticias-México Elige y Parametría, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR continúa al frente en las preferencias electorales, en la carrera presidencial.

En cuanto a la primera, establece que el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, paso de 39.5 por ciento en marzo a 40. 9 en abril.

La segunda encuestadora da cuenta de que el ex jefe del Gobierno del otrora Distrito Federal hoy Ciudad de México (CDMX), acumula 38 puntos.

Dichos trabajos demoscópicos no coinciden en relación al personaje que va en segundo lugar porque SPD Noticias establece que es JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, del PRI, al sumar 22.7 por ciento de respaldo ciudadano, seguido por RICARDO ANAYA CORTÉS de la alianza de partidos “Por México al Frente”, con 19.7 por ciento.

En contraparte, Parametria documenta que ANAYA acumula 20 puntos de preferencia, mientras que a MEADE le da 16 puntos.

Cabe señalar que, a la “Independiente, MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO le reconocen un 9 y 13 por ciento, en forma respectiva.

Al que se sitúan en el último sitio es a JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, alias el Bronco, con 2.5 y 2 puntos.

AL CIERRE

La guillotina sigue activa y ahora le tocó al delegado de Instituto Nacional de Migración, SEGISMUNDO DOGUIN MARTÍNEZ, dejar el cargo, el día de ayer.

Para relvarlo llegó LUIS EDUARDO VEGA CANBERO, alguien que fue funcionario en Puebla durante el sexenio del panista RAFAEL MORENO VALLE.

El nuevo funcionario federal no tiene un paquete sencillo en tanto que nuestra entidad es paso constante de migración ilegal, principalmente la que traen, desde la frontera sur, bandas delictivas dedicadas a ese ilícito.

Recordemos que, en los últimos meses, se han asegurado centenares de centroamericanos que, por lo general, viajan en trailers, en condiciones inhumanas.

Ante ello la pregunta recurrente es: ¿Cómo es que los indocumentados logran transitar miles de kilómetros sin ser detectadas por autoridades diversas entre las que se encuentran las del Instituto Nacional de Migración?.

Se supone que los cañonazos de dinero son parte de la flexibilidad para ver y no ver.