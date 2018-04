Martín Sánchez Treviño

Aunque la universidad tamaulipeca tiene antecedentes nocivos que se remontan a décadas anteriores, también hay un segmento, una sector relevante que en rectorados del pasado fueron marginados, como es la tarea de investigación, que se debe traducir en producto interno bruto, pues cualquier institución pública o privada está obligada a generar aportaciones que deriven en ingresos para el país.

En este sentido las recientes tareas de investigación de la máxima casa de estudios están enfocadas a sustentar los proyectos pero sobre todo aquellos que tienen viabilidad, de los cuales hay numerosos proyectos de investigación aplicada.

Cada día surgen nuevos ensayos con un amplio margen de aplicación en el terreno social, que tiene que ver con las demandas cotidianas de los ciudadanos, para resolver alguna de las problemáticas de zonas urbanas y rurales.

La investigación es uno de los renglones donde los universitarios ejercen a plenitud sus habilidades y destrezas. Pero también es un instrumento que genera ingresos y que se traducen en capital para esta entidad y el resto del país.

Y ciertamente hay una inercia de las investigaciones a renglones vinculados con la alimentación, con los productos comestibles no elaborados que en el proceso de acceder a los mercados han sido considerados naturistas, libres de conservadores y con un alto valor nutricional, que de un tiempo a la fecha se les denominan orgánicos.

Por ello la máxima casa de estudios tamaulipeca, lo mismo ha presentado investigaciones para la elaboración de capsulas con extractos del mezquite, que lo mismo ocurre actualmente en la ecología aplicada.

Que tiene como base la herbolaria, a través de un proceso en el que diversas plantas conserven las propiedades medicinales y son sometidas a un proceso de secado.

El motivo de una investigación de la maestra María Cruz Juárez Aragón, como postulado para un doctorado, en el instituto de ecología aplicada, que la investigadora titula, “Ecología y manejo de los recursos naturales”.

Consiste en un secado solar -no tradicional- sino aislado del medio ambiente. En particular en la investigación destacan sus directrices hacia plantas medicinales que permiten controlar enfermedades como la Diabetes.

Otras de las relevancias que tiene esta investigación, es que se desarrolla en la región del Altiplano, con referencia a una planta silvestre como objeto de investigación al cual le da el título del “latrisco”.

Es larga la lista de orgánicos en proceso de investigación, lo mismo que son ilimitados los productos y su aporte a una generación más exigente en el renglón de los comestibles.

Que ciertamente tienen un valor agregado que no compite con el rubro comercial porque las características de estos, están por encima de las líneas de producción tradicional.

En las que a diferencia de los productos que se rigen por el volumen, los parámetros son distintos. Ya que en estos el carácter orgánico y nutricional es su valor intrínseco.