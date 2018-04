Piden a Mario Ramos rescatar la colonia Moderna

Redacción InfoNorte

Los habitantes de la colonia Moderna afirmaron que ya están cansados de vivir entre calles empedradas y llenas de pozos, por lo que pidieron al candidato a la diputación por el quinto Distrito de la coalición “Por México al Frente”, Mario Ramos Tamez, que los rescate del olvido en que se encuentran.

En un recorrido realizado casa por casa en esta colonia el candidato escuchó las demandas de los vecinos, quienes afirman que al estar ubicados fuera del centro, los deja fuera de las obras importantes como pavimentaciones o alumbrado público, ya que estas acciones del municipio no llegan a este sector.

Doña Esperanza Ríos, una de las habitantes de esta colonia, señaló que tienen más de 30 años de que fue fundada y el 90 por ciento de las calles de la colonia Moderna aun siguen sin pavimentar.

“No hablemos del alumbrado público, el cual no funciona en la mayor parte de la colonia, ya que a pesar de que se han enviado varias solicitudes al Ayuntamiento para que repongan las lámparas que ya no funcionan, no nos han hecho caso”, indicó.

El candidato Ramos Tamez comentó que los jóvenes son la generación que no le van a fallar a México, a Tamaulipas ni a Victoria, porque tienen la firme convicción de sacar adelante todos los compromisos con el pueblo.

“Hoy vengo como candidato a pedirles su confianza en esta coalición que encabeza Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y el PRD, donde vamos hacer un compromiso de que al llegar al Congreso, habremos de legislar y etiquetar recursos para atender cada una de las demandas de colonias abandonadas como la Moderna”.

Mario Ramos dijo que juntos los tres partidos participaran con una sola candidatura, donde se va a ganar y esto permitirá poder contar con la fuerza y decisión para regresar a darles la cara y decirles que si se pudo lograr hacer un cambio.