Humo Blanco

Clemente Castro González Se debe ir más allá

Vale la pena el ejercicio democrático que se hace en cuanto a los debates porque se conoce, en parte aspectos, de los contendientes y se les coloca, frente a frente, temas de por medio.

Pero, coincidimos con otras voces cuando hablan de una especie de show en el que puede salir adelante no el más inteligente o el que mejores propuestas hace, sino quien esta preparado para encuentros de éste tipo y aprovecha la oportunidad de figurar.

Habrá que señalar que el debate no deja de ser un instrumento susceptible de provocar efectos, hacía arriba o abajo, en los contendientes pero no necesariamente son determinantes a fin ganar un contienda política electoral en las urnas.

¿Hasta que punto los resultados de un debate se verán reflejados en la votación, en una elección determinada?. Esa es la cuestión.

En relación al evento del pasado domingo, coincidimos en que el cambio del formato, con la participación de tres moderadores y cuestionamientos directos, le da otro nivel a un evento de tal magnitud.

Porque conlleva respuestas que pueden ser bajadas a lo concreto y, en ese sentido, ayudar a la compresión del asunto, por parte de los receptores.

Sin embargo y si se piensa en los millones de personas que a través de los medios siguen los debates o aquellos que no los observan al momento, debería profundizarse y tratar de que sean más explicativos.

A ello contribuiría que se redujeran el número de temas a tratar e igual que los participantes tuvieran mayor tiempo para exponer y replicar.

Por ejemplo, es evidente que a pocos les quedó claro lo que proponen los candidatos en materia de seguridad, igual en lo que concierne al combate a la corrupción y ni que decir al aspecto de la democracia.

Tal vez uno o dos temas, podrían haber dado mayor oportunidad de precisiones y no solo de escuchar un catálogo de ataques, recetas fallidas, ocurrencias y evasivas.

Es decir, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, “El Bonco” tendría que desglosar su aberrante propuesta de mochar manos a los funcionarios ladrones.

Cierto que se trata de algo inhumano pero esta en su derecho de hacer el planteamiento y los ciudadanos de contar con mayores elementos sobre lo expresado, al igual que ese rollo de militarizar escuelas.

Dese luego que se requiere conocer acerca de la “amnistía” de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a criminales y bajo que consideraciones.

Es importante saber en que consiste el plan porque, a la fecha, las estrategias de seguridad de panistas y priistas han fracasado y es urgente recuperar la paz.

De tal modo que RICARDO ANAYA CORTÉS, tendría que detallar la manera en que piensa desmantelar a las mafias y no solo ir por los jefes delincuenciales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se supone que eso es parte del plan que aplica en la actualidad.

Tampoco debe quedarse en el aire lo de la profesionalización de las policías y esa cantaleta de la prevención.

Otro de los que se asume ganador del debate, caso de JOSÉ ANOTNIO MEADE KURIBREÑA, debe perfilar la ruta a seguir con lo de los ministerios públicos autónomos, lo de cuadruplicar las investigaciones para atacar la impunidad y eso del código penal único, entre otras recetas que plantea.

De igual manera, aunque MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, plantea realizar algo similar a lo que hizo se marido, FELIPE CALDERÓN HINOJOS, durante su mandato, en el asunto que nos ocupa, esta obligada a precisar que haría diferente para no seguir en un espiral que parece no tener fin.

Hay que señalar que no se vale acuñar rollos disque perfeccionistas e innovadores cuando, la evidencia es que la clase política gobernante no ha podido garantizar la seguridad y la paz a los ciudadanos.

Acá, en territorio, lo que se vive en zonas de violencia y riesgo, se tiene claro que urge remediar situaciones que se padecen y eso no se logra con retórica, ni con propuestas cosméticas.

Es decir, si en el centro de éste tipo de eventos se encuentran los ciudadanos y el que normen sus criterios de manera seria, los contendientes tendrían que darles mayores elementos, más allá de los ataques, refritos y disparates.

Al fin y al cabo de lo que se trata es de que gane el país y no la ambición y vivacidad de tal o cual “leguleyo a hablantín”.

Obvio que si se trata de animar el espectáculo lo que acabamos de observar no desmerece.

Por supuesto que debe haber confrontación directa y las respuestas que deban darse pero no para hacer corral a nadie sino para que haya las aclaraciones pertinentes.

AL CIERRE

Entregan constancia a XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, candidato a la presidencia municipal de Victoria, por la coalición Por México al Frente.

Al doctor lo acompañó, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR.

El prospecto a la alcaldía capitalina se asume listo para la competencia y asegura que va por el triunfo.

Lo que esta por venir es una reñida competencia por la alcaldía en donde el adversario a vencer es el alcalde, ÓSCAR ALMARAZ SMER, alguien que trae en un notable respaldo popular.