Las mejores frases del debate

Los candidatos presidenciales no dejaron ir una posibilidad para atacar a sus contrincantes y defenderse de los ataques durante el primer debate presidencial.

El Bronco se aventó a hacer propuestas polémicas, como “mochar” manos; a Meade le sacaron la amistad con el prófugo César Duarte, exgobernador de Chihuahua.

A López Obrador le reprocharon la propuesta de amnistía a criminales y lo llamaron espanta inversiones; a Anaya le echaron en cara la investigación de la PGR sobre la venta de una nave industrial y a Margarita Zavala le dijeron que apoya todo lo que hizo su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

“AMLO, has convertido a Morena en un partido familiar: hijos, familias… Nunca has querido decir cuánto ganas”: José Antonio Meade

“Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba, pero mas bien parece que le gusta usar el recogedor. Recoge lo más corrupto del país”: José Antonio Meade

“Borge compró y vendió terrenos del gobierno… Se le impugna lo mismo a alguien que está aquí (señala a Anaya)”: José Antonio Meade​​​​​

“Ustedes usaron a la PGR para dañar mi imagen. Sabes que no es cierto… Te pregunto: tu jefe EPN ha operando con honestidad, ¿sí o no, Meade?”: Ricardo Anaya

“La amnistía no significa impunidad. Se ha manejado de manera malintencionada de que quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales”: AMLO.

“Le pregunto a AMLO: ¿amnistía; perdonar a criminales, sí o no? Responde sin rodeos”: Ricardo Anaya

“Se trata que vamos a analizar, cuando triunfemos, y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa… Todos aquí contra mí, echándome montón”: AMLO

“No es montón Andrés, es que dices cada barbaridad, y los que dicen barbaridades hay que detenerlos”: El Bronco

“Digo no a la amnistía. No vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro”: Margarita Zavala

“Tenemos que mocharle la mano al que robe al servicio público, así de simple”: El Bronco.

“Está muy simpático su postura de amor y paz (AMLO), pero está muy mal que no conteste puntualmente las acusaciones”: Ricardo Anaya