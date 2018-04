Marco A. Vázquez – El debacle

Ya en frío, ¿Les gustó el debate?, no, a mí tampoco y la razón es que vimos más de lo mismo, no hubo sorpresas ni propuestas, todos contra Andrés Manuel y el candidato de Morena sin explicar lo que le pedían.

Dicen los del PAN que ganó su candidato Ricardo Anaya aunque los del PRI se les adelantaron con unos minutos y se fueron a festejar el triunfo de José Antonio Meade, obvio que el partido de Andrés Manuel también se pronunció triunfador, vaya, hasta Margarita o EL Bronco se vieron como superhéroes en el manejo de la lengua, como triunfadores.

Eso es lo penoso, que los partidos políticos, sus candidatos y los presuntos independientes, se puedan sentir triunfadores sin haberle aportado nada al pueblo.

Lo confieso, soy enemigo de esos actos que muchos llaman republicanos y democráticos por la simple razón de que no sirven de nada, es un show o espectáculo donde resulta beneficiado el que tiene la lengua más larga o mayor cinismo y hasta hoy siempre ha perdido el ciudadano.

En defensa de los candidatos hay que decir que esos formatos les perjudican, nadie, ni siquiera un súper genio, podría explicar en un minuto lo que quiere para México y menos como habrá de concretarlo, no, tampoco lo haría en dos y medio minutos por las réplicas y la prueba la vimos la noche del domingo.

Desde nuestro punto de vista es tiempo de cambiar esos debates que le cuestan mucho al país y le aportan muy poco al pueblo, lo que se debe hacer es obligar a cada candidato a presentar propuestas concretas, firmadas y obligados a realizarlas en un tiempo prudente si ganan, claro, antes de ellos dejárselas a expertos para que las califiquen como viables o sueños guajiros con una amplia exposición al ciudadano de los resultados y así si saldríamos ganando todos, más aún, tendríamos una certeza del rumbo porque si les seguimos dejando las cosas a los políticos y seguimos al mismo ritmo en poco tiempo legalizaran hasta el secuestro y creerán que un monumento de ellos es una obra pública.

Reiterar, un punto de mal gusto es que los candidatos y sus seguidores mueran por sentirse los ganadores de un debate en base a acusaciones o descalificaciones, unas hasta falsas, que lanzan a sus contrincantes.

Le insisto, no me gusto el debate, ni la soberbia de los candidatos de declararse ganadores cuando quien debería ganar es el pueblo y la idea no es desaparecerlos porque algo nos muestran pero quizá si sea tiempo de usar otros formatos, de evitar pleitos estiles entre candidatos y mejor confrontarlos contra quienes saben, contra quienes disfrutan o padecen los gobiernos, los empresarios, intelectuales, el pueblo.

Más que debate fue una caída más para este país pero no son tiempos de lamentar, son tiempos de ponerse en acción, de acumular experiencia y de prepararnos para la elección, ese, cuando el ciudadano este en la urna sí que será un debate no como el debacle que vimos, ya lo verá.

En otra cosas… En Nuevo Laredo participó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la inauguración del nuevo edificio del Consulado General de los Estados Unidos de América la ceremonia fue encabezada por Roberta Jacobson, embajadora en México y el cónsul general Phillip Linderman, entre otras autoridades diplomáticas, militares y civiles de los dos países.

Con ese hecho se refleja el nivel de colaboración y negocios entre Estados Unidos y México, especialmente entre las entidades de Texas y Tamaulipas.

El gobernador García Cabeza de Vaca, opinó que la puesta en funcionamiento del Consulado General en Nuevo Laredo confirma la positiva y sana vecindad entre países y Estados a cada lado de la frontera.

“Sabemos que impulsar la economía y mejorar la seguridad, son retos comunes que enfrentamos con visión integral. Una región más competitiva y segura beneficia a todos. Bajo esa óptica, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro del ámbito de su competencia, manifiesta su total voluntad para colaborar con nuestros vecinos y Federación en el mantenimiento de nuestra vecindad”, señaló.

Reconoció la labor de la embajadora Roberta Jacobson al frente de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos de América y México, quien anunció recientemente su salida del Departamento de Estado para el próximo mes de mayo, luego de fungir como diplomática del año 2016 a la fecha.

Por su parte, la embajadora Jacobson aseguró que su compromiso es fortalecer a la región fronteriza de Estados Unidos de América y México, pero particularmente de Texas y Tamaulipas, en una región estable, próspera y competitiva.

Por cierto, de la convocatoria para reclutar 7 mil aspirantes a policías estatales los cuales pueden acudir a la Secretaria de Seguridad Pública o llamar al 01800 122 2336 para participar en el curso de formación se está publicitando que durante el mismo recibirán una beca, que los salarios de 15 mil 900 pesos mensuales son los segundos mejor pagados de todo el país y que estos mejoran con becas y otras prestaciones.

No olvide protegerse, la Dirección de Protección Civil del Estado informa que jueves y viernes nos afectará un frente frío que traerá un bajo descenso en las temperaturas pero su potencial de lluvias y granizo es alto.

