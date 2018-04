Martha Isabel Alvarado – Qué moderno

.-AMLO, apela a la memecracia

.-‘Muertos’ del PRD, ‘manotean’

.-Meade; deslinde en Seguridad

.-Un Auditorio Municipal para RB

¿Será que las redes sociales jugarán un papel definitivo en una contienda electoral histórica, como la que vivimos en México, al tenor de ‘herramientas’ como la memecracia?.

Cosas de la modernidad.

Llama la atención, que uno de los primeros en echar mano de dicha ‘herramienta’, tan moderna, sea un personaje de 64 años de edad, en este caso el candidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Como es sabido, AMLO ha lanzado un llamado a través de su red social de Twitter, que trae destinatarios, al que incluso le puso nombres y apellidos.

“Les pido que con todo el ingenio de Ustedes, con toda la sabiduría que hay en contestar, en mandar información, en hacer memes, se le mande información sobre ética y sobre moral a Salinas (De Gortari) a Claudio X. González, a Roberto Hernández, y a otros que están metidos en esta guerra sucia”, expresa el tabasqueño en un video.

Como quien dice, ‘les canta el tiro’ AMLO a los personajes antes mencionados, a los que acusa directamente de estar detrás de un documental producido en su contra, en el cual, dice, se le compara con el extinto presidente de Venezuela, HUGO CHÁVEZ.

¿Es parte de la misma ‘película’ que ya vimos en 2006 y 2012?. Habrá que esperar el final.

Por otro lado comentaremos, que en 2016, tras la elección para gobernador efectuada en Tamaulipas, todo mundo daba por muertos, políticamente, a dirigentes del PRD en la entidad, como JORGE VALDEZ VARGAS, ALBERTO SÁNCHEZ NERI, y CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO.

Dado que, de algún modo, ellos fueron responsables de los malos resultados que obtuvo el Partido del Sol Azteca en dicha elección, al grado de perder el Registro en el estado.

Sin embargo, ahora resulta que ni tan muertos, pues ya habrían logrado meterle mano al reparto de las regidurías que estarán en juego en la elección del 1 de julio.

Así las cosas, en la Planilla del candidato a la alcaldía de Tampico, JESUS NADER NASRALLAH, de la coalición “Por México al Frente”, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aparecen como candidatos a regidores ALBERTO SÁNCHEZ NERI y LLUVIA ORTEGA MALDONADO, esta última, hermana de CUITLÁHUAC.

Lo peor del caso, es que a perredistas que se la jugaron con los “Vientos de Cambio” en la contienda por la gubernatura, como el ex diputado local JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO, lo sacaron de la Planilla con la que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ estaría buscando la reelección.

En lugar de RODRÍGUEZ NIETO, fue colocado como candidato a la Tercera regiduría, FRANCISCO ALEJANDRO RODRÍGUEZ SANTANA, patrocinado por el grupo VALDEZ, NERI, y ORTEGA MALDONADO.

Pero no todo está dicho en este presunto despojo a Rodríguez Nieto, ya que sus abogados han interpuesto un recurso de Impugnación ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Respecto a la gira efectuada por el candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE por Tamaulipas, la novedad es que en Matamoros reconoció que no definitivamente no ha funcionado la Estrategia de Seguridad implementada por el actual gobierno federal.

Esas pinceladas de deslinde, aunada a la que tuvo Meade en el debate al afirmar que en su gobierno no habrá “estafas maestras”, podrían ayudar a su campaña, si se decide a hacerlo en forma.

En Río Bravo, Meade ofreció que de ganar la Presidencia rehabilitará la Planta Tratadora de Aguas que en 40 años no ha dado servicio, así como Becas de Superación para las Mujeres, Créditos Emprendedores para Jóvenes y la edificación de un Auditorio Municipal.

Ya abundaremos en más detalles de la gira en la próxima entrega.

CONTRAFUEGO: Válgame Dios, puro No culpable.

Hasta la próxima.