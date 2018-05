Humo Blanco

Clemente Castro González

Son contadas las centrales obreras que no están alineadas con los patrones y se prestan, a través de los líderes, para negociar raquíticos aumentos salariales y prestaciones de carácter social.

Hablamos de agrupaciones que tienen presencia en ámbito nacional, entiéndase, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bajo el mando de CARLOS ACEVES DEL OLMO; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), cuyo guía es FRANCISCO HERNÁNEZ JUÁREZ; la Federación de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (FETSE), con JOÉL AYALA ALMEIDA, al mando; La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDSSP), que lideran los maestros desde el SNTE, con JUAN DÍAZ DE LA TORRE en el marcaje de la línea; El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con CARLOS ROMERO DESCHAMPS al frente y la Nueva Central de Trabajadores (NCT) encabezada por MARTÍN ESPARZA, del sindicato de Electricistas, entre otras agrupaciones.

Habrá que señalar que, de éste conjunto, algunos evidencian ciertos rasgos de avanzada o al menos asumen posturas críticas hacia el gobierno y la clase patronal, cuando sus derechos se ven amenazados.

Pero hay otros que, de plano, carecen de relativa independencia y acatan los dictados que les dan desde los círculos del poder.

De ahí que, pese a las pérdidas de conquistas laborales, los dirigentes de trabajadores permanezcan pasivos, divididos y siempre dispuestos a transar.

Habrá que señalar que personajes de la talla de HERNÁNDEZ JUÁREZ, lleva más de 40 años al frente del Sindicato de Telefonistas, mientras otros de sus “camaradas” en mención, no entonan mal las rancheras.

Igual sucede con AYALA ALMEIDA, actual senador del PRI, el cual lleva 20 años de control de la Federación de la que se apropió.

Ni que decir de ROMERO DESCHAMPS, que al asegurar su reelección para el periodo 2019-2024, sumará 30 años asido a las riendas de uno de los sindicatos más corruptos del país.

Acá, en tierra tamaulipeca, el cetemista EDMUNDO GARCÍA ROMÁN lleva una década manipulando a más de 400 sindicatos de la entidad y, según sus cuentas, su central aglutina a por lo menos 250 mil trabajadores.

La permanencia de los lideres, depende del ámbito en que se muevan, por ejemplo en el SUSPET, que comanda BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, el visto bueno lo da la administración en turno.

En cuanto a los CTM, mientras el dirigente mantenga sometidos a sus representados, no tendrá mayor problema con los gobernantes en turno.

A propósito, en la frontera, en lo específico en Matamoros, se tiene el caso de JUAN VILLAFUERTE MORALES, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de Matamoros (SJOIIM).

Habrá que señalar que algunos guías de obreros, gozan de buena reputación entre sus compañeros, en tanto que, al menos no son dejados a la hora de concretar las relaciones contractuales.

Pero se trata de líderes que conocen al dedillo la “teoría de la liga”, la que consiste en no ser estirada al extremo porque se rompe y el chicotazo le toca al que lo hizo,

Es pertinente señalar que los sindicatos en Tamaulipas, por lo general, andan por la calle de la amargura. Y conste que hablamos de los liderazgos pero igual las bases debido a que se dejan someter pese a las condiciones en que se encuentran y eso incluye bajos salarios.

De modo que, si algunos gremios ya decidieron no participar en el desfile de éste primero de mayo, es lo mejor que pueden hacer ya que, en una de esas, podrían hacerse merecedores de la rechifla del respetable.

AL CIERRE

Los telefonistas anuncian que desfilarán éste primero de mayo para conmemorar el Día del Trabajo y reiterar sus demandas.

Informan que se reunirán en el 8 y 9 Hidalgo y e ahí partirán hasta la Plaza Juárez.

Se supone que una vez que lleguen a ese sitio habrán de pronunciar discursos alusivos a sus causas.

Cabe señalar que los telefonistas tamaulipecos, son de las pocas voces que alzan en son de protesta.

Algo que se manejó se manejó en días pasados es que la clase trabajadora había decidido no llevar la tradicional marcha, aunque ello no implicaba que tan significativa fecha les pasara desapercibida.

Se reunirán para tener “comelitonas” y hasta pueden salir las bebidas espirituosas.

+.-Continúa el proceso por lo de la muerte de la española, María del Pilar Garrido Santamans y en la que se acusa a su esposo, Jorge “F” de haber sido el que la ultimó.

Y mientras MARTÍN LOZANO MÉNDEZ, abogado del presunto criminal asegura que confía en las instituciones y que su cliente saldrá libre, desde la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas piden 50 años de cárcel para Jorge “F”, además de 470 mil pesos para la reparación de daño.

La referencia es que los padres del inculpado no están de acuerdo con las acusaciones de la Procuraduría y se dieron a la tarea de armar, junto al jurisconsulto en mención, la defensa de su hijo.

+.-Desde luego que las campañas político electorales se realizarán aún éste día de asueto.

Para los contendientes no hay momento de respiro y, diríamos, tampoco para los sufridos ciudadanos.