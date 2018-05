Marco A. Vázquez

Día del Niño y Día del Trabajo para esta semana, luego viene el Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Estudiante y también llegará el segundo debate, digo, si se le puede llamar así al encuentro de candidatos, días, indudablemente, para pensar.

Pero para pensar en serio, sin caer en las provocaciones de los políticos que están urgidos de ver un pueblo dividido, peleando entre nosotros, mentándonos la madre y dejándonos de hablar por asuntos de candidatos como si con ello se fueran a resolver los problemas de México.

Los políticos eso quieren, un pueblo que se enfrente, que se pelee para que no le reclamen a los hombres de poder, que sea incapaz de organizarse para exigir a sus gobiernos lo que merece, por eso alimentan el odio, por eso a medida que avanza la campaña es que vemos más fanáticos de Anaya, de Andrés Manuel, de Meade, personas que no son capaces de escuchar a los de enfrente y que, por lo tanto, no serán capaces de organizarse para gobernar gane quien gane, que otra vez puede caer en las garras de políticos sin escrúpulos que harán y desharán a placer porque no tendrán un pueblo que pueda obligarlos a cumplir lo que ahora prometen.

Cierto es, la reflexión debió comenzar el lunes al festejar a los niños, sus piñatas, comidas, cenas y verlos a los ojos, soñar con lo que puede esperarles y concientizarnos que es el futuro de ellos la apuesta que haremos en la elección de Presidente, Senadores, Diputados y Alcaldes.

El 1 de Mayo, Día del Trabajo, debió llevarnos a pensar si tenemos lo que deseamos, lo que esperamos, si los sueldos de nosotros y conocidos han sido suficientes para no vivir decorosamente y no como pobres, si las condiciones laborales son idóneas para vivir dignamente.

Sigue el Día de la Madre, el más grande para los mexicanos, el honrar a quien nos dio vida, a quien nos enseñó cómo vivirla, y otra vez, a reflexionar si ellas viven como lo merecen, si las políticas públicas les han hecho justicia, por lo menos a llevarnos a preguntarle a nuestros candidatos como se pretende pagarles la deuda.

Ni para qué hablarle del Día del Maestro, la educación es la única puerta real al progreso, también es la única estrategia viable para acabar con la inseguridad, la escuela es la única forma de sacar de la pobreza y dar oportunidad de salir adelante a las personas además de garantizar que sus hijos sufrirán menos que nosotros para encontrar el éxito, obvio, la fecha nos debe servir para saber si un eslabón importante de esta cadena, el maestro, está bien, qué más merece, si el aumento al salario que les han anunciado servirá para sacar, a muchos de ellos, de la pobreza en la que viven.

Los muchachos, desde luego que nuestros muchachos son los que más sufren en estos momentos, no pueden salir de sus casas, difícilmente tienen oportunidad de llevar a bailar a sus novias o salir por la noche con sus amigos, de eso tenemos que reflexionar el 23, el Día del Estudiante.

Del debate ya no espero mucho, la primera oportunidad la desperdiciaron todos los candidatos y no porque se hayan declarado una guerra de lodo antes que de ideas sino porque ni en eso debatieron, a las acusaciones vinieron como respuesta largos silencios y los aludidos reviraron con otras acusaciones, como si se tratara de conocer quién es más cínico, más ratero, más mentiroso o como si se fueran a convertir en decentes nomás porque su competidor es peor, ojalá en el siguiente encuentro se luzcan y si será una guerra de lodo pues que las acusaciones se presenten con pruebas en la mano y se responda con pruebas en la mano y si será de propuesta que unos nos digan las debilidades de los proyectos de los otros y se confronten al respecto.

Sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación política que se vea en el horizonte guarde la calma, no pelee, no se deje de hablar con sus amigos o vecinos, menos con sus hermanos o familia, tampoco bloquee a nadie en sus redes sociales, las campañas terminarán pronto y después de las mismas le apuesto lo que quiera a que verá a Meade, Anaya y Andrés Manuel juntos, comiendo o cenando en lugares caros mientras el pueblo se sigue matando porque mientras el pueblo hace reales sus peleas los de arriba se arreglan.

Por eso le digo que debemos pensar mejor las cosas, la idea es encontrar a los mejores candidatos o candidatas, sin importar su color o si son independientes, sin filias pero sin fobias, debemos fijarnos en su fama, su historia, en los resultados que han dado, le repito, la apuesta es bastante grande como para no entrarle al tema de la política, la apuesta son sus hijos, usted, su familia, sus vecinos, somos todos y por eso le insisto, mayo será para reflexionar, para buscar la solución a nuestros problemas.

