Ofrecen disminución del IVA “por demagogos”: Margarita Zavala

Por Roberto Aguilar

Matamoros.- La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que los ofrecimientos de otros candidatos de la disminución del IVA en la frontera, “lo ofrecen por demagogos, porque luego además de eso ofrecen también regalar dinero a todos”.

En entrevista al llegar a Plaza Fiesta, agregó que, “la verdad es que no hay que mentirle a la gente y los ciudadanos no tienen porqué creer esa mentira”.

En contraste con estos ofrecimientos, la candidata dijo que ofrece trabajar en una Zona Económica Especial Fronteriza, para que cualquier toma de decisión en todos los sentidos de la administración pública.

“Es decir, en economía, cultura, de trabajo, se tomen las decisiones desde una perspectiva de frontera, de las dos fronteras, la del norte y la del sur, las dos muy distintas, las dos con una realidad totalmente distinguible pero que la idea desde una perspectiva de frontera se tome cualquier decisión, que escuela, que universidad, que carretera, que tramos tenemos que cuidar especialmente, que necesitan sus aeropuertos, cómo generar más infraestructura para el campo, igualmente la ganadería”, especificó Zavala.

¿Cómo se va a combatir la delincuencia?

“Primero, vamos a regresar la policía a su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque el gobierno actual lo que hizo fue esconder la policía (Federal) en Gobernación, claro que ahí no la escondió, la abandonó, no le dio un peso más, no hubo un policía más y tenemos que fortalecerla, para que tengamos confianza, para que una mamá esté paseando en un parque con su bebé en la carreola en Tampico o de Reynosa y no le de miedo que se lo vayan a robar o a asaltar o que un joven estudiante no tenga miedo a ser secuestrado o extorsionado”.

Agregó que también pondrá un énfasis en el sistema de justicia, porque uno de los graves problemas que se ha tenido no solo es de corrupción sino de impunidad.

“Por eso no estoy de acuerdo con la amnistía, porque no es justo ni con las víctimas ni con los pueblos, yo digo no a la amnistía por respeto a las víctimas por respeto a la ley por respeto a un elemental estado de derecho y a la función misma de gobierno. Y claro que tenemos que actuar todos en conjunto, para que la cultura, el deporte, la educación en valores, eliminen desde raíz la violencia”.

Mencionó que si le queda margen, “por supuesto que veríamos los impuestos, pero la verdad sabemos muy bien que vamos a recibir unas finanzas públicas tronadas aunque presuma el candidato del PRI lo contrario. Llevamos muchos años de déficit público, llevamos una deuda enorme y no se vale que vengan a ofrecer cosas que saben que no van a cumplir”.

Al concluir la entrevista Margarita Zavala recorrió el centro comercial, para saludar y dialogar con ciudadanos. Fue el segundo de los dos recorridos de proselitismo que realizó en Matamoros, el primero lo inició a las 15:40 horas en la zona peatonal de la calle González y posteriormente por la calle Abasolo.