Marco A. Vázquez – ¿Y la nieve?

Por años y años, cuando el PRI era gobierno, los candidatos de oposición exigían “debates” en Tamaulipas, el argumento siempre fue el mismo, que los candidatos del sistema no sabían debatir, que no podrían defender las propuestas en la cámara de Diputados o la de Senadores y menos serían útiles para representar a los tamaulipecos.

Obvio que el partido en el poder siempre se negó a debatir con la oposición, los tiraban de locos, argumentaban que no les harían la campaña y siempre salían con la evasiva de, “debatimos todos los días con los ciudadanos, caminando las calles”.

Una postura y otra eran entendibles, de los candidatos del sistema hay que decir que por aquellos tiempos el PRI representaba a la mayoría de los tamaulipecos, trabajaban los 365 días del años, caminaban las colonias y tenían un voto duro que no podían arriesgar, no podían prestarse a un circo donde salieran raspados o, simple y sencillamente, donde otro de los aspirantes se diera a conocer nomás por tener la lengua larga; de los opositores pues era eso, buscaban reflectores, votos de manera fácil, conocían que cualquier gobierno provoca un desgaste y eso querían explotar, acusar, atacar.

Hoy las circunstancias son totalmente diferentes, el PRI ya no es gobierno y si la tendencia sigue al mismo ritmo va a perder casi todo lo que tiene en Tamaulipas, a lo mucho ganará un par de alcaldías importantes y dos Distritos federales y párele de contar, quizá por eso sus candidatos al Senado casi imploran por la realización de un debate entre los aspirantes a ese puesto de elección popular.

Encuestas que están en poder del algunos panistas y de Morena los ubican apenas con 12 puntos de aceptación en sus candidatos al Senado, muy debajo de los partidos antes mencionados que superan los 30 puntos, exacto, ahora por la misma razón que ellos lo hacían los van a tirar a locos, panistas y morenistas les dirán que andan debatiendo todos los días con los ciudadanos.

Los adoradores del circo que ellos llaman debate seguramente criticarán a los candidatos del PAN y de Morena por no presentarse al show, por no aceptar la participación pero la postura es normal, nadie querrá revivir a un muerto, menos si se corre el riesgo de caer para salvarlos, en la política no hay un buen samaritano ni quien arriesgue su vida por el enemigo.

Pero además los políticos saben que realmente no se está planteando un debate para unir criterios y que Tamaulipas salga ganando triunfe quien triunfe en la elección, que el proyecto seamos todos, no, en realidad los candidatos del PRI solo plantean un debate porque andan urgidos de reflectores, de que alguien los tome en cuenta a la hora de votar, de golpear al enemigo para que los vean como quienes defiende las causas del pueblo con todo y lo que imaginamos los ciudadanos.

A los tricolores, que tienen la mayoría o pudieron haber hecho consensos en la Cámara de Diputados para obligar los debates y prever estas circunstancias les ganó la soberbia, creyeron que siempre serían mayoría, que siempre se tendrían que andar escondiendo de sus adversarios políticos y en el pecado llevan la penitencia.

¿Usted cree que si el PRI estuviera bien en las encuestas llamaría a un debate a los otros candidatos?, obvio no.

Pero además Yaheel y Alejandro, así se llaman los candidatos a Senadores del PRI, tuvieron su oportunidad siendo Diputados federales de demostrar que eran demócratas con una iniciativa para reformar un artículo de la Ley Electoral y que la misma incluyera la obligación de un debate entre los candidatos al Senado, se quedaron callados en su momento, tal vez atendieron la línea de su partido, o quizá tampoco quisieron arriesgarse a ser mayoría y presentarse en otras circunstancias y no lo hicieron, hoy saben que van cuesta arriba, que necesitan reflectores, lanzar ataques con más auditorio para gritar que el PRI ha cambiado, ni modo, creo que esta vez se quedarán con las ganas porque desde muy lejos se nota que a los que puntean las encuestas solo les falta preguntarle a los tricolores, ¿y su nieve, de qué sabor la quieren?…

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación informó que en común acuerdo con la Sección 30 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación continuará con la modernización de los sistemas de movimiento de personal y pagos, así como con el desarrollo de estrategias para que las deducciones aplicadas a los sueldos de los educadores no rebasen el 30% del excedente del salario mínimo como determinó la federación.

Lo anterior en relación al pago de los adeudos generados por rechazos del FONE en diversos conceptos, que serán solventados gracias a la reingeniería de los procesos administrativos que se actualizan en el estado.

Conscientes que esta situación afecta la economía de decenas de familias del magisterio en la entidad, el Gobierno de Tamaulipas refrenda el reconocimiento a la gran labor que realiza el personal docente por encima de esta problemática de pago , la cual se presenta en todo el país pero que en Tamaulipas se implementan y avanzan las medidas para darle solución.

Una vez más, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera su determinación para trabajar en coordinación con la Sección 30 del SNTE y emprender los esfuerzos necesarios en pro del magisterio tamaulipeco.

En la UAT tenemos buenos muchachos, mire, el Rector José Suarez Fernández felicitó a estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencia por un campeonato nacional que les da el pase para representar a México en el certamen internacional en Brasil.

Por segundo año consecutivo la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) representada por estudiantes de la FIC obtuvo el primer lugar del Torneo Mexicano de Robótica (TMR) que en su edición 2018 tuvo como sede al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El Rector José Andrés Suárez Fernández recibió en sus oficinas a los campeones: Félix Alejandro Herrera Atilano, Julio Alexis López Sánchez, Iván Enrique Cavazos Grimaldo y Joxman Rafael Antúnez Medina, a quienes expresó su felicitación y reconocimiento.

