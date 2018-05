Marco A. Vázquez – Intento de asesinato

Televisa despidió a un periodista que se llama Ricardo Alemán y canceló dos programas que dirigía en ese emporio argumentando que incitó a la violencia ya que subió un tuit escribiendo; “Les hablan”, junto con una imagen en la que se lee: A Jhon Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora, chairos.

Por supuesto que la postura de Televisa es justificable ya que prácticamente Alemán hizo un llamado a que le quiten la vida a Andrés Manuel López Obrador y por ningún motivo se pueden prestar cámaras y micrófonos a una persona que incite a la violencia, que proponga dar muerte a una persona porque no comulga con sus ideas o sus intereses de otro tipo.

Por supuesto que el periodista se dijo violentado en sus derechos, argumentó que era fascismo de Andrés Manuel López Obrador pero la verdad es que su situación es indefendible, le insisto, no se pueden prestar cámaras y micrófonos a una persona que le pone, tácitamente, una pistola en la cabeza a otra nomás, le repito, porque no comulga con sus ideas.

No es una exageración, Ricardo Alemán es un periodista y como tal puede ser considerado como líder de opinión, y escribir o darle vuelo a esas estupideces puede resultar peligroso para un país donde cada día se fanatizan más los seguidores de Andrés Manuel, de Anaya, de Meade y en esas circunstancias puede ocurrir una tragedia.

Miré, si por cuestiones de política ya vemos hermanos o hermanas que no se hablan, familiares que se han trenzado a golpes, asesinatos de candidatos a Alcaldes o Diputados para arrebatarles los puestos pues es obvio que contra los que no llevan la misma sangre la saña puede ser peor, la locura se puede desatar.

Por hoy hay que reconocer y aplaudir la postura de Televisa, es un peligro tener en una televisora tan importante a personas que inciten a la violencia, más en un país que ya no puede controlar la misma, que todos los días ve muertes, ejecutados, desaparecidos.

El sentido común, la sabiduría popular nos enseña que quien siembra tormentas cosecha tempestades por eso es que debemos festinar que se le aleje de los micrófonos a todos aquellos que no estén bien, y no me refiero a las filias o fobias en la política, esas las pueden tener pero lo de Alemán fue enfermizo, una locura porque no debió convertirse en un sicario político y prácticamente llamar al pueblo a cometer un asesinato nomás porque no comulga con las ideas de alguien.

Al respecto ayer varios abogados, entre ellos un aspirante a Fiscal Anticorrupción en el país, se pronunciaron por llevar a juicio al periodista acusándolo de una especie de asesinato, ignoramos hasta donde vaya topar el caso pero bien valdrá la pena seguirlo.

Todo lo anterior viene a colación para hacer un llamado a la ciudadanía a que vayamos entendiendo que la política la tenemos que practicar y meternos de lleno en la misma, pero comprender que política es resolver los conflictos, buscar el bien común y de ninguna manera significa fanatizarnos, menos pelearnos con la familia o los amigos.

Cosas como el tuit de Alemán vemos todos los días en nuestras redes sociales, whatssap y hasta en la propia casa, existen personas que apenas llueve o tiembla y quieren acusar a Anaya, AMLO o Meade de ser culpables, existen cuentas de twitter o facebook que antes de las seis de la mañana ya pendejearon a los adversarios políticos porque no comulgan con sus ideas,

Así es, no nos hemos dado cuenta que estamos enfermos, unos más otros menos pero enfermos de verdad, vivimos un país que se ha fanatizado y que ojalá ya frene esa loca carera, haga un alto y se entere que lo que buscamos es un buen gobernante, quien haga la paz y no más división, no más violencia, no más locura.

Todavía hay algo más, usted, en lo personal, serénese, ya no difunda tanta locura y menos mensajes que inciten a la violencia, buscamos paz no enfrentarnos, no es bueno llegar a cometer hasta intentos de asesinatos nomás por lo que imaginamos puede suceder porque muchos vemos en esos mensajes un chiste pero otros ya no, otros si lo ven como un grito de guerra que nos puede llevar a otra amarga experiencia.

