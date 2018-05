Martha Isabel Alvarado – Pañuelito blanco

.-Recibe Meade, ‘apoyo’ de Deschamps

.-AMLO, recula, en lío con empresarios

.-Senadoras de PAN, dos años perdidos

.-Margarita abandona chat de whatsapp

Dice conocido adagio, “no hay peor ciego, que el que no quiere ver”, y asimismo podría decirse, no hay peor candidato, que el que no quiere ganar.

Ése podría ser el caso del candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, que hace y dice cosas que lejos de favorecerlo, estarían terminando de anclarlo al tercer lugar en que se encuentra.

Cualquiera diría, que eso de defender públicamente las pensiones que se otorgan a los ex Presidentes de México, no fue una buena idea por parte de Meade.

No se diga, la de salir a refrendarle su confianza a su coordinador de campaña, AURELIO NUÑO MAYER, tras la salida de ENRIQUE OCHOA REZA del CEN del PRI.

Dícese que en política, lo único que no se vale es la ingenuidad. Y en eso precisamente estaría cayendo el candidato No militante del PRI, al mantener a su lado a colaboradores que lo han “empinado”, como AURELIO NUÑO y su coordinador de voceros JAVIER LOZANO.

Aquí lo hemos dicho una y otra vez, que MEADE KURIBREÑA tiene el mejor Perfil de los cinco candidatos que disputan la Presidencia de la República, así como la trayectoria más brillante. Que es el más talentoso, y por tanto, el que quizá podría ser mejor Presidente.

Sin embargo, nada de eso le sirve al candidato ‘ciudadano’ del PRI, cuando decide invitar a sus eventos de campaña, como el que tuvo lugar el fin de semana en Poza Rica, Veracruz, a personajes como el muy desprestigiado dirigente nacional del Sindicato Petrolero, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, poniéndolo en primer plano.

Y todavía se dio el ‘lujo’ Meade Kuribreña, de exaltar al susodicho, diciendo: “que por una vida se ha dedicado y entregado por los trabajadores del sector”.

¿Ven por qué decimos que no hay peor candidato, que el que no quiere ganar?.

En ese sentido, al menos el candidato presidencial de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando se da cuenta de que ha incurrido en una ‘metida de pata’, como la de insultar a la cúpula empresarial de este país, luego trata de matizar sus declaraciones.

Bien que sabe AMLO, que en 2006 habría ganado la Presidencia, pero que hubo intereses al más alto nivel, que le impidieron sentarse en la silla que a la postre ocupó el panista FELIPE CALDERÓN.

Hasta un pañuelito blanco anda sacando ya el tabasqueño en sus actos públicos, diciendo que no quiere pleito con los empresarios.

Así las cosas, AMLO prefiere que lo tachen de reculero, por recular en sus bravuconadas, que arriesgarse a un costo político mayor.

Mientras que el impresentable Senador ROMERO DESCHAMPS hace campaña ‘a favor’ del PRI, las también Senadoras por Tamaulipas, ambas del PAN, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y ANDREA GARCÍA GARCÍA, ni siquiera se atreven a asomar la nariz en respaldo de los candidatos albiazules.

Tal vez están conscientes Andrea y Sandra, que los dos años que permanecieron en el Senado, fue tiempo perdido para los ciudadanos de Tamaulipas, a los que ni un solo beneficio pudieron procurarles. ¿Será que les da vergüenza aparecer en público?.

Como es sabido, la semana pasada fueron clausurados los trabajos de las Legislaturas 62 y 63 del Congreso de la Unión, y en ese sentido la Senadora Andrea García publicó, a modo de despedida, en redes sociales: “Feliz de haber tenido la oportunidad de trabajar con este gran equipo. Llegamos casi a la recta final de una etapa de aprendizaje, retos y crecimiento en conjunto”.

Por su parte, la candidata presidencial independiente MARGARITA ZAVALA, sin rubor alguno, se desplazó en avión privado para efectos de la gira que ayer realizó por Tamaulipas. Dirá que al fin y al cabo ella no ha andado de persignada, diciendo que no utilizaría ese tipo de transportación, como RICARDO ANAYA y AMLO. Ya abundaremos en detalles de su visita.

Un dato que pocos saben, es que la señora Zavala de Calderón abandonó recientemente el grupo de Whatsapp que comparte con ex compañeros legisladores y otros distinguidos panistas, debido a una discusión generada en el mismo, sobre si debe ella continuar, o declinar a favor de Ricardo Anaya. “Ahí se ven”, dijo la ex Primera Dama.

CONTRAFUEGO: Más vale que digan aquí reculó, que aquí quedó.

Hasta la próxima