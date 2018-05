Marco A. Vázquez – Un mitin para preocupar

En Tampico los enemigos políticos, sobre todo los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, dicen que fueron entre siete mil y nueve mil los asistentes al mitin de Ricardo Anaya, candidato del Frente por México a la presidencia de la República, otros afirman que hubo un boletín oficial del PAN donde se mencionó la cifra de 15 mil y respaldado con videos y fotografías en los que se veían miles de personas el candidato a Senador, Ismael García Cabeza de Vaca, subió un tuit donde mencionó que 20 mil ciudadanos los acompañaron.

Por supuesto, usted que tiene un cristal parecido a cualquiera de ellos podrá aceptar la cifra que más le agrade, de nuestra parte solo le puede dar la certeza de que eran muchos, pero muchos de verdad.

Y también le puedo deducir otras tres realidades, la primera que en el sur de Tamaulipas ya puede enterrar al PRI, darlo por muerto; la segunda es que el candidato del PAN en Tampico, Jesús Nader, puede ganar la alcaldía de ese municipio y; la tercera es que los alcaldes de Madero y Altamira están en riesgo de sufrir una vergonzosa derrota, puede y que no sean reelectos, que pierdan pues

Mire, respecto al PRI después de las concentraciones de ciudadanos que lograron Andrés Manuel López Obrador en Madero y Ricardo Anaya Cortes en Tampico es obvio que nada tienen que hacer los tricolores, que los puestos de elección se van a disputar entre Morena y el PAN.

Lo de Nader para nadie es un secreto que operó y mostró musculo en la concentración de Anaya, que está trabajando fuerte en los consensos para su candidatura que en Tampico fue bien aceptada, que por eso tiene muchas posibilidades de ganarle a la presidenta municipal del PRI, Magdalena Peraza, que ahora mismo ve como se desbarata su imperio, como le empiezan a renunciar y a irse de su equipo personajes que antes la veían invencible.

Respecto a la alcaldesa de Altamira y el Alcalde de Madero la concentración de ciudadanos que logró Andrés Manuel les puede decir todo, el pueblo ya no los respalda, es un hecho que se metieron en problemas por la actitud soberbia que sostuvieron casi todo el primer año de sus gobiernos, que aunque han vuelto a sonreír y saludar a la gente del pueblo en busca de los votos hoy ya no son muchos los que les creen.

Pero la concentración, el músculo político, o los mítines de AMLO y Anaya solo vienen a darle certeza a encuestas que se manejan en aquellos municipios, es decir, solo encarnan números que desde hace un mes se manejan en el propio PRI o en Morena.

La gente del que será candidato de Morena en Madero, Adrian Oseguera Kernion, por ejemplo, maneja números que les dan una ventaja de hasta dos a uno contra su perseguidor más cercano que en este caso es el alcalde panista Andrés Zorrilla, los números del PRI dicen que el PAN tiene apenas una mínima ventaja y dan por muerto a sus candidatos.

Por supuesto que usted le pregunta a los del PAN y para ellos todo es alegría, afirman que van a llevarse casi el carro completo.

La razón la darán los votos del primero de julio, por lo pronto lo evidente es que el PAN y Morena tienen toda esa región en sus manos, que el PRI debe empezar a preocuparse en serio porque la ola los puede arrastrar y hacerlos perder casi todo.

Es decir, solo allá se ve evidencia porque han mostrado el músculo los dos principales contendientes pero el resto del Estado quizá se vaya pintando con los mismos colores.

El caso es que el mitin de Anaya debe preocupar en serio y no crea que a los de Morena que nada tenían ganado, es más, que ni pintaban en esa región, no, el acto debe preocupar primero a los del PAN porque si bien superaron los números que registro Andrés Manuel estos debieron ser mucho más grandes si se toma en cuenta que en sus manos tienen dos de las alcaldías más importantes de esa región y el respaldo de muchos empresarios del sólido sur y también debe preocupar, y mucho, a los del PRI, a quienes todo parece indicar que este año se pueden quedar con casi nada de los puestos de elección popular en disputa porque la actitud política en el sur puede ir contagiando al resto del Estado si no es que ya lo hizo…

