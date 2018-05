Continúa Guevara Cobos, gira de proselitismo en la Ribereña

Redacción InfoNorte

Ciudad Guerrero.- Al continuar con su gira de proselitismo por la frontera chica de Tamaulipas, en la búsqueda de un escaño en el senado, Alejandro Guevara Cobos afirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe recuperar el terreno perdido, destacando que esto se logrará gracias a la vocación política y lealtad de la estructura territorial de este organismo.

En este sentido, el legislador federal con licencia, llevó a cabo la entrega de nombramientos a la estructura del PRI en esta región, a quienes brindó un merecido reconocimiento por la valentía, lealtad, trabajo y esfuerzo que dedican para hacer ganar a los candidatos del tricolor.

En esta región Guevara Cobos hizo el compromiso de legislar para otorgar más recursos para los programas de “65 y más” y “PROSPERA” que permitan una mejor calidad de vida para los segmentos más sensibles de la sociedad.

Ante esto, hizo un llamado a los militantes priistas a no dejar en el olvido las promesas incumplidas por parte de “los vientos del cambio”; y manifestó que los candidatos tricolores, con la visión que les da la experiencia y el trabajo que realizan a diario, tienen la capacidad para cumplir las promesas y compromisos adquiridos durante las campañas.

En este mismo sentido, llamó traicioneros a aquellos que ganaron con las siglas del PRI y que hoy buscan nuevas oportunidades abanderados por otros partidos.

“Acuérdense también que se pueden acercar con ustedes ex presidentes municipales que ayer fueron de nuestro partido y que hoy nos están traicionando, no les hagan caso, simplemente díganles que no hay congruencia en una persona que un día te pide que votes por él y por el PRI, y luego te pida que hoy no votes porque hay que traicionar al tricolor y apoyar a los de enfrente”.

En este mismo contexto, Sergio Guajardo Maldonado, Presidente del PRI Estatal, dijo que es la estructura del PRI la que da los triunfos, la que hace gobernadores, alcaldes, senadores y diputados, esto al referirse a la ex alcaldesa priista de Guerrero Olga Juliana Elizondo, que hoy busca una diputación federal por otro partido.

“En esta ocasión, esta estructura del partido le va a demostrar que fue presidenta municipal no por ella, no por su familia, fue presidenta municipal gracias al Partido y gracias a ustedes y ustedes van a hacer que Iris Peña vuelva a recuperar, el municipio de Guerrero de donde nunca se nos debió haber ido”, concluyó.

Estuvieron presentes en la entrega de nombramientos a la estructura priísta, la candidata al Senado de la República, Yahleel Abdala Carmona, la candidata a la presidencia municipal Iris Peña; el candidato a Diputado Federal, Benito Sáenz.