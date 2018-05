Crece la polémica por la niña que fue obligada a vender chicles

Por Roberto Aguilar

Con el objetivo de darle una lección y para que “valore lo que tiene”, una mujer obligó a su hija a vender chicles en la ciudad de Reynosa y las fotos circularon por Facebook y Twitter.

Las fotografías de la niña fueron subidas a la cuenta de Karen “M”, quien se identificó como mamá de la menor. Dijo ser comunicóloga y tener 27 años de edad.

En las fotografías su hija se observa con una caja de chicles y una cartulina que dice lo siguiente: “Vendo chicles porque no valoro lo que tengo”.

La mamá explicó en su cuenta de Facebook que, “ojalá que nadie le comprara a esta niña para que en verdad sepa lo que cuesta la vida. Espero que entienda cuánto la amo y me esfuerzo por ella, no me da vergüenza, vergüenza es el comportamiento que ha estado teniendo”.

A raíz de la publicación surgieron de inmediato los comentarios a favor y en contra de la acción de la mamá.

“Excelente, la apoyo, yo haría lo mismo”, y “A la gente nunca la vas a tener contenta, esta es una lección sana”, fueron dos de las opiniones a favor de lo que hizo la madre. Pero también hubo quienes desaprobaron la medida: “Es una niña, no creo justo que la exhiba”, y “Muy mal la mamá, hay otras formas de llamar la atención”, escribieron.

En varias entrevistas que ofreció a los medios locales, Karen aclaró que, su hija “no es una niña malcriada”.

Respecto al presunto calor que hacía en Reynosa y la puso a vender de noche, respondió que, “fue como a las 7:30 de la tarde, ya no hacía mucho calor”. Manifestó que su hija jamás estuvo sola vendiendo, “siempre estuve con ella. La gente le daba consejos, como pórtate bien, etc.”.

La joven señora invitó a los papás a que no solamente compartan en redes sociales lo bonito, lo perfecto, “hay que entender que toda acción tiene una reacción”.

Y a los usuarios de Facebook que preguntan ¿Porqué le hace eso a la niña, señora? Mejía les respondió: “Últimamente bajó de calificación, también utilizó palabras altisonantes y la niña comienza a hacer una serie de comportamientos, entonces decidí”.

La responsable de Salud Mental en el Hospital General de Reynosa, Laura Carmona Castillo, consideró que no es la manera de hacer entender a un hijo el valor del dinero.

Además de que, por tratarse de una niña de diez años de edad, “la mamá está violando los derechos de los niños. Un niño menor de edad no debe salir a trabajar. En este caso si es la mamá no puede violentar los derechos de la menor”.

Y añadió: “La educación y la disciplina se va a dar en la casa, no en público ni en las redes sociales”.