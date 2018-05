Confía Ale Cárdenas en el voto joven

Redacción InfoNorte

La candidata del PRI a la Diputación Federal del Distrito 5, Ale Cárdenas Castillejos, admitió confiar en los jóvenes y en su participación ejemplar el próximo 1 de julio, de quienes dijo “emitirán su voto muy bien razonado para alcanzar la Victoria”.

Aseguró que ahora, los jóvenes se han sentido decepcionados ante el olvido de estos últimos años y ante el estancamiento económico que ha generado desempleo, situación que los ha hecho más vulnerables, pero a la vez más razonables y más exigentes.

“Es lo que más me he encontrado en los sectores por donde he caminado, donde he tenido la oportunidad de saludar y dialogar con las mujeres madres de familia, quienes me ha expuesto su sentir y su pensar sobre la situación que viven sus hijos”, puntualizó la abanderada del distrito que comprende los municipios de Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Carlos, San Nicolás, Güémez y Padilla.

A más de mes y medio de intensa campaña, Ale Cárdenas, continúa recorriendo las colonias populares de Victoria, en busca del apoyo ciudadano para convertirse en la próxima voz de la región centro de Tamaulipas en la Cámara de Diputados.

“Seguimos caminando, seguimos tocando puertas y me siento muy motivada por el apoyo que he recibido de la gente, quienes se han sumado al proyecto de alzar la voz y me han ido indicando el camino para integrar una agenda legislativa digna para las familias”, señaló.

Por esa aceptación y apoyo, destacó tener un gran reto y compromiso de llevar las mejores propuestas a la Cámara de Diputados, desde donde alzará la voz para mejorar la situación de las familias que hasta ahora viven atemorizadas por el tema de inseguridad, pero sobre todo por la falta de empleo que ha mantenido estancada a la capital del estado en estos dos últimos años.

“La verdad es que he recibido buena respuesta, gran aceptación, las personas que me ha tocado saludar y escuchar, han sido muy positivos y eso me motiva a seguir con más entusiasmo”, precisó.