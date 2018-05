Queremos que Tamaulipas avance: Ale Cárdenas

Redacción InfoNorte

La candidata a Diputada Federal del PRI por Distrito 5, Ale Cárdenas Castillejos, aseguró estar tranquila y satisfecha de seguir recogiendo simpatías y muestras de apoyo rumbo a la victoria del 1 de julio, ya que considera estar en “la aceptación ciudadana”, sin recurrir a “falsas esperanzas”.

“Me ha tocado la fortuna de ser bien recibida en los hogares, muy amablemente, sobre todo esa confianza de dejarme estar en su hogar, saludándolos, por lo que cada vez me siento más comprometida de convertirme en una diputada que escuchará a todas las voces del distrito que estaré representando”, sostuvo la abanderada del distrito integrado por los municipios de Villagrán, Mainero, Hidalgo, Padilla, Güémez, San Carlos y San Nicolás.

En ese sentido, destacó que hoy en día, es de vital importancia la participación ciudadana en la sociedad, de hacer equipo, juntos, para avanzar.

Luego de aceptar el desgaste latente de los políticos, consideró que para revertir esa imagen, hoy más que nunca hay que escuchar a los ciudadanos, lo que están sintiendo, lo que están clamando, y en base a eso crear políticas públicas que sean en beneficio de todos.

“Me dicen es que ya no queremos a los políticos. Y yo les digo que estamos en una etapa de un cambio generacional, un relevo generacional, donde hacemos mucho hincapié en decir, porqué tenemos que pagar los platos rotos si somos nosotros los que queremos dar el paso, si somos nosotros los que queremos que esta sociedad avance, y sobre todo que queremos mucho a Ciudad Victoria y a la región”, indicó.

La abanderada, sobre el tema, exhortó a aportar y contribuir para que la región centro de Tamaulipas, viva en un ambiente mejor y que haya mejores oportunidades.

Consciente de que el tema de la inseguridad y el desempleo son los puntos álgidos del momento actual, indicó se ha venido comprometiendo a “aportar lo que esté en mí, a presionar como legisladora, de que los policías estén en las calles, de que estén capacitándose y cuidando al ciudadano de los delitos del fuero común”.

A su vez, dijo que son temas muy dolidos y muy sentidos por todos, por lo que reiteró que como próxima diputada federal, buscará la manera impulsar proyectos productivos que generen empleo y trabajar de la mano con los gobiernos tanto federal como estatal y municipal.

“Siempre lo he dicho y soy muy clara, no me gusta dar falsas esperanzas. Porque no está en una sola persona hacer el cambio, no está en una sola persona el que Victoria se vuelva una ciudad segura. Hace falta mucho por hacer y yo me sigo comprometiendo a ser una impulsora y estar presionando para que estas acciones se hagan realidad”, puntualizó Ale Cárdenas, en tanto que su agenda de visita casa por casa se desarrollaba en la colonia ampliación Luis Echeverría, asentada en el lado poniente de esta ciudad capital.