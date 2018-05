“Ofrezcámosle a México mejor resultado en seguridad”: Meade

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- De visita en Ciudad Victoria, donde los reclamos fueron por mayor seguridad en un estado donde los índices delictivos se han incrementado, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, exigió un basta ya y se pronunció por medidas concretas que combata el fenómeno.

“México necesita seguridad, una seguridad verdadera, con policías entrenados, capacitados, bien pagados y apoyados por la fuerza del Estado”, explicó el abanderado presidencial ante miles de habitantes de esta capital tamaulipeca reunidos en un campo de béisbol.

En respuesta a los discursos previos donde escuchó, ya no solicitudes, sino exigencias de poner alto a un fenómeno que diariamente enluta a hogares de esta entidad norteña del país, Meade mencionó que lo primero que tienen que garantizar los gobiernos es paz y tranquilidad a sus habitantes y “si no somos capaces de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, algo estamos haciendo muy mal y tenemos que hacerlo diferente y mejor”.

Reconoció que no podemos empezar cada encuentro en Tamaulipas ofreciendo condolencias, como hoy se hace en el caso del periodista Héctor González asesinado a la víspera de su arribo o por las cinco mujeres que fueron asesinadas el pasado viernes.

“Ya basta de ofrecer condolencias, ofrezcámosle a México mejor resultado con un esquema de seguridad integral”, comentó el candidato al exponer que actualmente, “donde hay policías comunitarios, donde hay autodefensas, es porque no hay ni ley ni Estado”

Dijo que “no se puede construir el futuro de un país sobre un pacto de no agresión con los criminales, no podemos exponer la vida de nuestros hijos ni gente armada sin preparación”, por lo que se pronunció en favor de cuerpos armados bien capacitados y que respeten la ley.

Insistió en que la ley no se negocia y ratificó que el Estado no se rinde. “Necesitamos una gran policía profesional, con oficiales entrenados, protegidos y bien pagados en todos los estados del país”, dijo al anunciar la creación de una academia de capacitación para todos los policías a nivel nacional, donde “ser policía no sea solamente un empleo, sino una vocación de vida que sea reconocida y apoyada”

Dejó en claro que durante su administración se contará con cuerpos policiacos especiales que estarán presentes en el transporte público en beneficio de la sociedad que continuamente se queja de atracos y atentados a su dignidad.

En la continuación de su gira proselitista, el candidato dela coalición Todos por México expuso que su estrategia de combate a la inseguridad en el país, se basa en tres pilares fundamentales: prevención, disuasión y castigo a quienes cometan ilícitos.

Más tarde, en Altamira y luego en Tampico, el abanderado encabezó mítines donde ofreció apoyos y compromisos en favor de esta entidad que últimamente se ha visto asolada por una ola delictiva.