Marco A. Vázquez – Pa´ lo que sirven

En el Congreso de Tamaulipas un grupo de ciudadanos acusó al alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, de abusos en contra de sus derechos, de incapacidad para brindar servicios públicos y, según lo publicado, hasta exigieron que se le haga un antidoping petición a la que se sumaron varios con un agregado, que también le practiquen una alcoholemia argumentando que empieza a trabajar muy tarde e invariablemente anda con los ojos rojos, hinchados y los labios resecos.

En la misma sesión del Congreso del Estado, los Diputados se acordaron que el gobierno federal le debe a los productores del campo tamaulipeco, que los tienen al punto del colapso económico, que esas deudas pueden provocar nuevos bloqueos de carreteras, protestas y otras movilizaciones.

Por supuesto que el alcalde de Victoria no es santo de nuestra devoción, es claro que las peticiones de la raza, las que se formularon muy en serio y también las que se publicitan en memes vía feis u otras redes sociales, deben ser atendidas porque es una realidad que el presidente municipal tiene que ser sometido a todo tipo de exámenes de control de confianza que le permitan al ciudadano constatar que está bien de su cabeza, que no acarrea vicios y que está en facultades optimas para ejercer el cargo, que todos los problemas por los que atravesamos solo tienen origen y es a que no sabe cómo darles solución pero que actúa de buena fe y en su sano juicio, eso es un hecho.

Sin embargo lo que sucedió en el Congreso es sospechoso, es decir, todo parece indicar que es motivado por cuestiones políticas, que alguien quiere calentar la elección con el punto más débil que tienen los azules, el alcalde que en menos de tres meses tiró la confianza de la gente a la basura, que desperdició toda su buena fama y que es un hecho que no podrá recuperarla, peor aún, tampoco tienen ganas de hacerlo.

Lo mismo pasa con la denuncia que se hace en contra del gobierno federal y el partido que lo tiene en sus manos, también es una realidad que los productores del campo están mal atendidos, en la zozobra porque no conocen como les va a ir este año, igual es una verdad que les deben muchos millones de pesos pero tampoco es una buena idea mezclar en estos temas al Congreso del Estado, no de esa forma, vaya, los Diputados locales deberían ocupar su tiempo en cosas más importantes para nosotros y no en la grilla.

Si, por más que parezcan realidad una denuncia y otra es un hecho que se usa el Congreso para que haya más ruido, más impacto aprovechando que ya estamos en una elección, las presentan los seguidores de Morena y del PAN porque andan en la cacería de votos, solo eso.

Pero hay una razón más, los malos políticos nos quieren hacer creer que Morena en realidad no es como lo pintan, que son los que han castigado a los productores del campo y también que el PAN se parece a Xicoténcatl González Uresti , exacto, con objetivos claros nos quieren hacer creer que todos los partidarios de uno y otro lado son iguales cuando en realidad es que cada político escribe su historia personal y se deja ver cómo quiere que la gente lo conozca.

Y si, hacemos votos para que ojalá el Congreso del Estado sea provechado, de hoy en adelante, para cosas buenas y no para grilla que hasta hoy todo parece indicar que es lo único pa´ lo que sirven…

LE METEN DINERO A SEGURIDAD

Al reiterar su compromiso de respaldar y apoyar a los cuerpos policíacos para garantizar mayor seguridad a las familias tamaulipecas y sus visitantes, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó 50 patrullas ligeras a la Policía Estatal de Proximidad, que apoyarán sus labores en destinos turísticos, zonas comerciales y los primeros cuadros de algunas ciudades.

“Hoy damos un paso hacia adelante en la tarea de equipar a nuestros policías y acercarlos a los ciudadanos para servirles mejor”, puntualizó el Ejecutivo del estado en la ceremonia de entrega de estas unidades automotrices realizada en la explanada Juárez de la capital del estado.

Son 50 vehículos Polaris Ranger 570 modelo 2019 que serán utilizados por la Policía de Proximidad, distribuidos en Reynosa (10 unidades), Nuevo Laredo (08 unidades), Victoria (10 unidades), Zona Sur (12 unidades), Matamoros (06 unidades) y Mante (04 unidades).

Para el periodo vacacional de Semana Santa se distribuirán de la siguiente manera: Reynosa, 4 en zona centro y 6 en sitios turísticos; Altamira, Madero y Tampico, 2 unidades en zona centro de cada municipio y 6 en playa Miramar; Matamoros, 3 en zona centro y 3 en plaza Bagdad; y Victoria, 5 en zona centro, 3 en playa La Pesca y 2 en el parque ecológico Los Troncones.

Por su tamaño, características mecánicas y de diseño, estas unidades son ideales para apoyar las labores de vigilancia en esos sitios.

“Tienen como propósito ser utilizados como un instrumento, no solamente para poder garantizar la seguridad, sino que son instrumentos para poder llegar directamente a las comunidades, a la ciudadanía, con ese acercamiento que hoy en día caracteriza a la Policía de Proximidad”, enfatizó

