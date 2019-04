Marco A. Vázquez – Todos son iguales

Discusión de pelaos alrededor de botellas de cerveza y otros alcoholes, el tema, las mujeres, algunos se decían decepcionados, tristes, comentaban que sus esposas, desde que se casaron a la fecha ya no eran las mismas y casi concluían sus dichos con el clásico, “todas son iguales” hasta que le preguntaron al más viejo de ellos.

“Pos si todas son iguales que me manden a Maribel Guardia”, se reía en la cara de todos nomás para sentenciarles que cada una de sus esposas es lo que desea ser y dependiendo de las motivaciones que tenga, “¿ellas para qué querrían andar bien giriolas?, ¿se las van a traer a la cantina?”, remató sus dichos.

Aunque no es lo mismo, pero como dice el poeta, es igual, cosa similar pasa en la política, deje le detalló lo que ahora ocurre.

Mire, el Partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, fue obligado ayer por el Tribunal Federal Electoral a reponer su proceso de selección de candidatos, seguramente a fundamentar algunos y, si otra cosa no ocurre, lo mismo le pedirá que haga con la lista de sus candidatos por la vía plurinominal donde se registraron personas que ni siquiera atendieron la convocatoria de su partido a registrarse en un proceso interno y posterior participación en una tómbola.

Nada tiene de raro que un Tribunal actúe de esa manera, a todos los partidos les han ordenado reponer procesos, tumbado candidatos, vaya, hasta les han obligado a registrar a quienes no desean sus dirigencias por errores administrativos o cosas menores, no, lo triste es que le pase eso a un partido que tiene estatutos claros, que según abogados son de avanzada ya que les señalan hasta como deben empezar sus procesos de selección de candidatos un año antes de cada elección, como la que viviremos en Tamaulipas, con la definición de los distritos que serán para las mujeres, para los hombres, para los externos, para los internos.

Exacto, a eso vamos, a que en Morena parece que alguien no actúa de buena fe, que en el agandalle violan sus reglas, que prefieren ser odiados por parte de su militancia a quedarse fuera de los presupuestos o que atendieron el llamado de su partido sin tomar en cuenta que no se cubrían las formas ni los requisitos.

Y si, lo realmente doloroso es que luego de ello sus enemigos nos quieran hacer creer que Morena es igual a todos los partidos políticos, que se han dejado vencer por las ambiciones personales, que han acudido al agandalle y golpeteo interno no solo con el afán de disminuir su fuerza en el Estado sino además asegurarse estar en puestos de poder, es decir, con beneficiarse doblemente.

Conozco, de muchos años, a dirigentes y militantes de ese partido, todo el tiempo que estuvieron fuera del poder y los presupuestos han sido ecuánimes, demócratas, de izquierda, opositores echados para adelante, soportaron el acoso de gobiernos y siempre han dejado claro su compromiso social antes que la ambición de puestos para ellos o sus familias, le aclaro, hace muchos meses que no los veo pero con todo y ello me resisto a creer que han cambiado.

Y no crea que meto las manos al fuego por alguno de ellos, no, mi necedad de pensar que siguen siendo los mismos nace solamente de la necesidad que tenemos los tamaulipecos de ver políticos cada vez más comprometidos.

Lo que ha pasado con Morena, lo que dictaminó la sala regional del Tribunal Electoral y la forma como se ha diseñado la selección de candidatos por la vía de mayoría y la relativa, es preocupante, nos hace creer, con fundamentos que da la autoridad en la materia, que todos los partidos son iguales y ni siquiera hemos tenido la suerte de que nos enviaran a los más buenos como dijera el viejo aquel de la cantina que pedía su Maribel Guardia.

Ahora, en el dicho del hombre de la cantina también hay una verdad, los partidos son como las parejas que él describía, responden a motivaciones, al trato que se les da, a los proyectos que se tengan juntos, es decir, da la impresión de que muchos tamaulipecos que sueñan con mejorar salieron a las urnas el año pasado pensando que Morena era la mejor opción pero luego de darles un voto la han abandonado, han dejado solos a sus políticos y estos ya no quieren o no les conviene ser como los pedían porque eso no les asegura su bienestar económico.

Y no, no se vaya con la finta, es una vil mentira que de los políticos todos son iguales, no, cada uno trae lo suyo, de preferencia busque a las personas, sus historiales, su forma de actuar, y digo, si al final tenemos que batallar con alguien que no puede hacer su trabajo por lo menos que nos toque lo que nosotros creíamos era nuestra Maribel Guardia, es decir, una persona que todos los días haga algo para que la veamos bien los del pueblo.

