Marco A. Vázquez – No inspiran ni lástima

¿Para qué le sirve un Diputado o Diputada al ciudadano?, en cualquier encuesta que se haga el resultado, con pocas posibilidades de equivocarme, sería que sólo son útiles para robar o, en el mejor de los casos, para nada.

Lo anterior obedece al comportamiento que han tenido la mayoría de los legisladores con su pueblo, pocos, muy pocos le han sido útiles y los que lo han logrado no han tenido la capacidad de “cacarear el huevo”, de gritar o esparcir sus éxitos para que fuesen conocidos.

La teoría, lo que dice la Constitución al respecto, es que los Diputados son quienes hacen leyes, fiscalizan el gasto público y gestionan o son la voz de sus representados, de sus distritos o del Estado, dependiendo el tema.

Es obvio que la percepción ciudadana es lo que cuenta en este caso y ahí es donde nace la preocupación de partidos políticos y autoridades electorales en el sentido del porcentaje de participación ciudadana que habrá el 2 de junio, en ese sentido hay optimistas que pronostican que andará en el rango de entre el 42 y 46 por ciento, los más precavidos auguran una jornada electoral con menos del 40 por ciento de ciudadanos acudiendo a votar y, los pesimistas, que también son muchos, presagian que menos del 30 por ciento cumplirá con su deber ciudadano de elegir.

Los optimistas hablan de un comportamiento tradicional de participación del ciudadano, de la disputa fresca entre morenos y azules, de los premios y castigos, o lo que es igual, de los amores y odios que generan las diferentes esferas de gobiernos, por eso hablan de que la participación será normal aunque no tan alta por tratarse de una elección única y que se trata de puestos que por lo menos en la percepción ciudadana no inciden en la vida de las personas, obvio que los precavidos y los pesimistas esgrimen las mismas razones aunque en sentido mesurado o al revés y ya.

Lo cierto es que después de que elegimos al presidente Andrés Manuel López Obrador ya hubo una elección, o varias, pero la que más se puede parecer por ser de acá del noreste, es la de alcalde en Monterrey, Nuevo León, allí apenas salió a votar un 32 por ciento de la población con todo y que se trató de una disputa por la presidencia municipal, es decir, de elegir una autoridad a la que el ciudadano considera muy cercana o muy influyente en su vida diaria.

Esos resultados, los de la elección de presidente municipal de Monterrey, en realidad deben preocupar a los partidos políticos opositores como el PRI, PT, PRD o Movimiento Ciudadano ya que podrían llegar a niveles vergonzosos de respaldo popular, a no ganar ni una sola elección e incluso no alcanzar ni el tres por ciento de respaldo en muchos distritos.

Morena, que es gobierno federal y en tres municipios y el PAN que ostenta el gobierno estatal y 31 municipios ellos, por cuestiones naturales, se supone deberían tener un piso de votos aunque nada está dicho, es decir, los votos que obtengan dependerá mucho de la estructura con la que cuenten o que puedan construir, de su capacidad de mover a su gente, entre otras cosas.

Hay un factor más que incidirá en la participación ciudadana, los hombres y mujeres que saldrán a buscar el voto, será importante conocer qué tanto pueden motivar a la gente, qué tanto trabajo tienen como para que el ciudadano les acompañe en sus aspiraciones.

Y esto último es lo más triste, la verdad es que tenemos muchos candidatos y candidatas a Diputados que carecen de trabajo o carisma y todavía hay casos peores, los que no inspiran ni lástima ya que nadie sabe quiénes son y se les nota desde muy lejos la intención de no procurar votos sino servir de comparsas o tapaderas de las intenciones oscuras de sus propios liderazgos partidistas sin escrúpulos o por sus negocios propios.

PREMIARAN A INVESTIGADOR DE LA UAT EN CANADÁ

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Miguel Angel Villegas Pantoja, recibirá el Premio Investigador Joven 2019 “Emerging Nurse Researcher”.

El galardón es otorgado por la Sociedad de Honor en Enfermería Sigma Theta Tau International, la organización de profesionales de enfermería más grande del mundo, y por primera vez se entregará este premio a un investigador de América Latina y el Caribe.

La entrega se realizará el próximo 26 de julio en Calgary, Canadá, durante el XXX Congreso Internacional de Investigación en Enfermería.

El galardonado es Licenciado en Enfermería por la UAT; con Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante 2015 se desempeña como Visiting Assistant Professor en el programa Nursing PhD de la City University of New York (CUNY), Graduate Center. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I; y miembro del Capítulo Tau Alpha (ubicado en Monterrey, N.L.).

Ha participado en los proyectos: “Intervención preventiva del consumo de alcohol y disminución del contagio de VIH para mujeres jóvenes” e “Intervención preventiva de VIH y violencia para mujeres trabajadores industriales y de maquiladoras”, financiados por PRODEP-SEP; y con financiamiento internacional otorgado por Sigma Theta Tau International, en el proyecto: “What is the relationship between mentors’ qualities and mentees successful progression in a Nursing PhD program?”.

Coloque en su buscador de facebook @CENADeNegros1 y regáleme un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande…marcovazquez20001@hotmail.com