Pilar Gómez impulsará Centro de Justicia para la Mujer

Redacción InfoNorte

Para Pilar Gómez es urgente atender y contrarrestar con mayor fuerza la violencia intrafamiliar que se presenta en el estado.

En este sentido, la candidata a la diputación por el Distrito Electoral 14 de Victoria destacó la necesidad de fortalecer el trabajo en pro de las mujeres de todas las edades.

Enfatizó que Victoria es una de las cinco ciudades con mayores problemas de violencia doméstica , ahí radica la importancia de seguir generando centros de justicia que brinden apoyo al género

“Voy a impulsar que el segundo centro de este tipo se construya en Ciudad Victoria, el primero se construyó en Reynosa”, señaló.

También destacó que se van a fortalecer los huecos que se encuentran en las leyes para evitar que los agresores salgan con facilidad y pongan en riesgo a la mujer que tuvo el valor para denunciarlo.

Cuestionada en torno a los debates, destacó la necesidad de realizar un debate de ideas, con propuestas, ya que la ciudadanía lo que quiere es escuchar a los candidatos y sus propuestas, no descalificaciones o peleas.

“Apoyo un debate en igualdad de condiciones con propuestas, un debate de ideas que mejoren nuestro entorno, no ataques personales ni pleitos que no ofrecen ni conducen a nada”, aseveró.