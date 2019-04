Marco A. Vázquez – Simulación

Le haré un par de preguntas de entrada, ¿usted le cree a Andrés Manuel López Obrador cuando promete que en seis meses pacificará Veracruz luego de la ejecución de 14 personas en una fiesta?, y si le cree, ¿cuál será el costo, tapará ese hoyo abriendo otros más, permitiendo que el resto de los Estados del país se hundan más en la violencia?

Hay que decir algo, el problema de inseguridad no es culpa de Andrés Manuel ni se originó en su gobierno, todavía más, el Presidente tiene mucha razón cuando menciona que todo lo que sucede es producto del cochinero que dejó la pasada administración federal de Enrique Peña Nieto, no hay duda.

Pero también ya es hora de hablar con sinceridad, de decirle al presidente que no son tiempos de arriesgar la confianza que le tiene el pueblo con promesas casi imposibles de cumplir, es decir, es un hecho que no acabará la violencia ni en Veracruz ni en ninguna otra parte del país en seis meses porque para ello requeriría meter a la cárcel o que mueran miles de personas dedicadas al crimen y no va a suceder.

Más aún, la violencia se seguirá alimentando de más niños y adolescentes que perciben dinero e cero problemas en la comisión de cada delito hasta en tanto no se acabe la impunidad.

Hace muchos años, como siete u ocho, un experto en temas de seguridad me auguró que la violencia seguiría creciendo por lo menos unos 10 o 15 años y que podría ser frenada, hasta pacificar cada pueblo, en 20 o 25 años, argumentaba que es un problema generacional que se resolverá hasta que los padres de familia y maestros vuelvan a tener control de los niños y solo con un añadido, los gobiernos federal y estatal también deberán contar con policías y cuerpos de seguridad confiables.

En ese sentido no dudo ni tantito de la buena fe del presidente, es más, creo que su compromiso es serio e intentará pacificar Veracruz luego de la ola de violencia que viven allá y en casi toda la república, el problema, le insisto, es qué habrá de sacrificarse para cumplir ese objetivo.

Y si, el temor más grande que tengo es que se cumpla el adagio de los expertos y la violencia vaya en aumento, es decir, da miedo que falle el Presidente porque el pueblo creerá que usa el tema como mero acto político y que pide seis meses para que pasen las elecciones y su actuar en el tema no tenga ningún costo en las urnas, le insisto, mi deseo es que cumpla y no solo en pacificar Veracruz, sino todo el país que debe ser su compromiso, porque podrá alentar mayor confianza en que su gobierno puede ser distinto, por eso le digo, ojalá cumpla, porque es justo que la gente no piense que todo lo que hacen en el tema de seguridad y de combate a la corrupción no pasa de ser una simulación, no es bueno que el ciudadano crea que estamos igual o peor que con Peña Nieto o Felipe Calderón.

Analiza UAT impacto del cambio climático en la economía regional

Los efectos del cambio climático se reflejan en eventos meteorológicos cada vez más severos, pero su impacto en la economía de las regiones, es algo que aún no se ha abordado como debería, aseguró la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, colaboradora del Cuerpo Académico Estrategias para el Desarrollo Regional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Ante ello, dijo que se ha iniciado un trabajo para aportar nuevos conocimiento al tema, así como a los contextos relacionados como la aplicación de estrategias de sustentabilidad entre los que se encuentra, la huella de carbono.

“Estamos comparando el impacto que se tiene, ya sea en la competitividad, en los ingresos de las empresas, porque no todas utilizan huella de carbono, no analizan el impacto que se tiene de huella de carbono, sin embargo, es uno de los principales elementos que causan el cambio climático”, explicó.

“Entonces ahorita se ve como una estrategia informativa tal vez, porque en México no existe una regulación o no hay un plan para intercambiar bonos de carbono todavía oficialmente, para sacar beneficios económicos de tener una reducción en las emisiones de las empresas durante sus procesos”, señaló.

Comentó que en México tiene poco tiempo que se está haciendo un ejercicio para establecer esas líneas, sin embargo en otros países ya existen regulaciones al respecto.

En este sentido, apuntó que la aportación de su investigación consiste en hacer el comparativo de la competitividad por la línea económica y agregar la parte ambiental y sustentable, así como los procesos de transporte, los vehículos de una empresa, la gasolina y energía eléctrica en la que se invierte y que transforma en emisiones de carbono.

Ponga en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré me regale un Me Gusta y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com