Marco A. Vázquez – El dinero

Los políticos parecen estar construidos de dinero y se sienten fuertes de acuerdo a lo que tienen, pocos, muy pocos, confían en su capacidad si a está no la respalda una cuenta de banco.

En esas ansias de demostrar poder se compran propiedades no solo en el Tamaulipas o en México sino también en diversas partes del mundo, incluso las residencias donde viven son valuadas en millones de dólares, algunas con lagos artificiales, albercas de ensueño, los baños son del tamaño de la casa de un ciudadano como usted o como yo y todo es muy sospechoso porque algunos de ellos en sus inicios rentaban o consiguieron pequeñas viviendas adquiridas con créditos de Infonavit o el Fovissste.

Mire, no crea que la suerte siempre les sonríe a ellos, muchos de esos políticos han pasado por desgracias de todo tipo pero también es un hecho que conservan su sonrisa mientras el dinero no falte en sus chequeras, en sus cuentas bancarias, de sus esposas, hijos amantes, etc.

Hace algunos años uno de ellos confiaba que nada le duele más a un político que el que lo hicieran “vomitar”, se refería a que los obligaban a regresar el dinero adquirido de mala manera financiando campañas, residencias o cosas parecidas, actos que eran comunes a final de un sexenio con uno o dos de los que se iban y habían despachado con la cuchara grande.

Y es cierto, el dinero es lo que más le interesa a muchos políticos, no a todos, pero es una terrible realidad que muchos sienten poder conforme se abultan sus carteras sin enterarse que lo difícil no es llenar de cifras una cuenta bancaria sino el conservarla, hacer la fortuna sólida e intocable y eso solo se logra no dejando enemigos en el camino ni huellas de cómo se obtuvieron los recursos.

En ese sentido, sobra decir que lo más doloroso para un político es que le arrebaten su dinero, que lo dejen si los lujos y el poder que con el mismo puede comprar.

Todo lo anterior viene a colación porque ayer empezó a circular información en el sentido de que el Gobierno de Tamaulipas inició un proceso legal para recuperar una propiedad de 1.2 millones de dólares, adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones cometidas por el ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, a través de esquemas de desvío de dinero público por medio de prestanombres.

Lo detalles van en el sentido de que con una demanda se solicitará a un Juez del Sur de Texas que sea reintegrada al patrimonio estatal una propiedad que consta de tres lotes, ubicada en Brownsville, Texas y la cual presuntamente fue adquirida con recursos del Gobierno de Tamaulipas.

Se tiene conocimiento que la propiedad que se reclama fue comprada a nombre de la esposa de Fernando Alejandro Cano Martínez, presuntamente prófugo de la ley en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yarrington Ruvalcaba que ya detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.

Debido a ello, el Gobierno de Tamaulipas está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del Gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal, serán las firmas de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, con sede en New York, New York; Hance Scarborough, LLP, ubicada en Austin, Texas, y Ray Thomas Law Group, con oficinas en McAllen, Texas las que representan al Gobierno de Tamaulipas en este caso.

Más allá de lo que pase lo verdaderamente interesante es observar que el gobierno de Tamaulipas reclamará propiedades que en Estados Unidos se da por un hecho que fueron obtenidos con recursos de los tamaulipecos.

Eso, lo que hace el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, se llama justicia para los tamaulipecos porque no es ni razonable que el gobierno de Estados Unidos meta a la cárcel a tamaulipecos y se quede con dinero que presuntamente nos pertenece.

Ojalá el caso solo sea el principio de otras acciones legales para reclamar más recursos que el gobierno de Estados Unidos a confiscado a políticos tamaulipecos, eso sería justicia, porque además, no ganamos nada con ver a alguien en la cárcel pero si cuando se retorna lo que presuntamente nos pertenece a todos y que es lo que a muchos de ellos interesa, el dinero…

Ponga en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com