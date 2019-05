Marco A. Vázquez – Campañas

Después de 15 días de campañas políticas en las que andan los candidatos a Diputados por los diferentes partidos las mismas no han arrojado casi nada bueno ni nada nuevo, propuestas locas, obtenidas de ocurrencias, otras explotando la necesidad de la gente y la buena fe de los ciudadanos pero con la consciencia de que son irrealizables por más sueños de que tengamos de que cumplan unos y otros, eso es lo que se ve en la calle.

En las redes sociales la situación es peor, los fanáticos de unos y otros generando división, odios, peleas entre familiares y amigos cuando nuestro objetivo debería ser la unidad para poder obligar o apoyar a los gobernantes a que cumplan sus obligaciones.

Por supuesto que algunas acusaciones sirven para que el ciudadano se forme un criterio sobre su voto, lo lamentable es que la mayoría nacen de los enemigos de los candidatos o de personas que se quedaron fuera de los presupuestos y que hablan con mentiras porque saben que algo les quedará, acusan con supuestos, hablan de cosas que nunca han pasado o han ocurrido en otros Estados pero editan videos y fotografías para que parezcan de por acá, así pretenden engañarnos.

Más lamentable es que todas esas acusaciones falsas se distribuyen sin verificar quien las dice, sin meditarlas o, peor aún, nomás porque causan risa como si el futuro de nuestros hijos fuera más halagador por cada burla que hacemos de unos u otros candidatos.

En lo personal soy de la idea de que los señalamientos son buenos cuando tienen sustento, datos comprobables y eso debe reforzarse porque de esa manera vamos depurando la política logrando cada día mejores gobiernos, lo que no es válido son las mentiras y menos que las sigamos promoviendo a sabiendas de que lo son y solo se distribuyen para provocar odios, división, pleitos entre nosotros mismos.

Es una realidad, para desgracia nuestra algunos políticos van por el poder y poco les importa a quien se llevan entre las patas, provocan odios porque saben que el dividir significa la posibilidad de vencer e igual la posibilidad de que el pueblo no tenga capacidad de organizarse para lograr sus objetivos.

Ahora, también hay políticos que ven su actividad como la forma de buscar el bien común y es por ello que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y distribuimos en las redes sociales.

Y si, nuestra tarea es buscar a los mejores o, cuando no existan, a los menos peores, encontrar al candidato o candidata que nos garantice seriedad en su actuar, sentido común, que nos pida el voto, no se fije en los partidos analice a las personas, no se crea todo lo que dicen de ellos hasta que no los escuche y les pregunte usted mismo sobre lo que se comenta, ponga mucho cuidado que la campaña está llena de mentiras, de odios y eso no es lo que debemos sembrar porque cosechemos lo mismo en unos meses y no va a gustarnos porque esto último ya se reflejará en los nuestros.

En otras cosas…Con motivo de la tradicional celebración por el Día del Niño, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó el festival infantil universitario “La UAT Contigo”, a la niñez de la Escuela Primaria “República de México” ubicada en la Colonia San Marcos II de Ciudad Victoria.

Alrededor de 420 alumnos que integran la comunidad escolar del plantel educativo, recibieron con gran entusiasmo a los universitarios y disfrutaron de un emotivo convivio con personajes de animación infantil, juegos y un sabroso refrigerio.

En el evento que fue encabezado por el Rector José Andrés Suárez Fernández, se les regaló un juguete a cada uno de los infantes como parte de la colecta anual “Unidos por miles de sonrisas” del programa Manos Universitarias, con la entusiasta colaboración de los estudiantes de licenciatura y bachillerato de la UAT en esta capital.

Teniendo como marco la vinculación social que sostiene la casa de estudios con la comunidad a través de las actividades que promueve la Dirección de Participación Estudiantil, el Rector ofreció el festejo a nombre de todos los universitarios.}

Agradeció a las autoridades de la escuela primaria, a sus docentes y a los padres de familia, por abrir las puertas de su institución a los programas de la UAT que fomentan los valores de la responsabilidad y el compromiso social en la juventud universitaria.

“Este evento es parte del esfuerzo que hicieron los jóvenes universitarios que recolectaron juguetes para ustedes. Lo que van a recibir son un regalo de sus compañeros estudiantes también, pero de la universidad”, expresó el Rector, tras felicitar a las niñas y los niños por la celebración de este su día.

En otro emotivo momento de la ceremonia, preparado especialmente para este festejo infantil, se llevó a cabo la imposición de Banda de Gobernador electo al alumno de excelencia, Justin Montelongo Puente, del sexto grado grupo B, quien además dirigió un mensaje en representación de la comunidad escolar que lo eligió para este simbólico cargo.

“Estamos muy contentos de celebrar y compartir con la UAT y sus autoridades este día; queremos agradecerles los regalos que nos han traído y que recibimos con mucho gusto, que reflejan los valores y el aprecio que sienten por los niños de esta escuela”, destacó el alumno.

