Marco A. Vázquez – Triste panorama

Morir de hambre en pleno siglo 21 es un recordatorio para todos los políticos, líderes empresariales, sociales, y religiosos, y más para el ciudadano, de que le están fallando a los suyos, que algo se está haciendo mal y, desde luego, una muestra más de que la violencia que se vive en el mundo no es de generación espontanea sino resultado de políticas fallidas.

Celebramos el Día del Niño y el Día del Trabajo con cifras negativas para ambos sectores, menores que consumen drogas y alcohol, que cada vez conviven y participan más con la delincuencia, que son pobres, pero pobres de a madre, y en el tema del trabajo las cosas no son diferentes, con todo y la reforma constitucional de este sexenio para obligar un salario mínimo de cien pesos las estadisticas son claras en el sentido de que todavía en unas partes de México, también de Tamaulipas, hay jornaleros que ni en 12 horas de trabajo diario obtienen esas cifras.

Por ello es que vergonzosamente todavía muchas personas se nos mueren de hambre y n o crea que hablamos de países de África o Así, no, le hablo de México, de campesinos, de familias enteras que viven a la buena de Dios, o cuando les va bien, con menos de un dólar al día.

En medio de todos ellos todavía hay quien gana 30 pesos, 50, u 80 pesos diarios que es lo que producen en lechuguilla o lo que obtienen de ganancia por vender algunos productos que da la tierra, cierto, la referencia encaja en comunidades alejadas en Bustamante, Tula, Miquihuana, San Carlos, San Nicolás, ahí va a encontrar ejemplos de lo que le hablo.

Tiene razón, es difícil que esas personas se mueran por no ingerir alimentos pero están prácticamente condenados a sucumbir de cualquier enfermedad atraída o que no pudieron evitar a causa de su grave desnutrición, lo que al final del día significa prácticamente lo mismo, fallecen por no tener para comer dignamente.

Y sin embargo todo lo descrito no es la noticia de hoy, lo de hoy es que un aeropuerto no se sabe si funcionará, la reforma educativa que ya no saben ni que quieren pero frena todo lo demás y así por el estilo.

Así de ingenuos son los políticos que hacen todo un escándalo por una reforma que no va a cambiar nada o por un aeropuerto sin futuro, se creen el centro del universo y que pueden jugar con las necesidades de la gente cuando tienen su pueblo en llamas.

El caso es que nuestra sociedad y los políticos necesitan algo, necesitan ponerse las pilas para subir a la agenda nacional y local los temas importantes para la nación.

Igual nuestra sociedad debe subir a debate el hambre, la miseria que se vive en muchos pueblos de México y, por supuesto, la forma de exigir a los políticos que cumplan con sus obligaciones, a dar resultados o a dejar sus puestos en un tiempo que se considere prudente.

Es obvio que este país no va a cambiar de la noche a la mañana pero menos se verá una mejora mientras unas vacaciones, una candidatura, o temas tan superfluos como es el protagonismo de Diputados y Senadores sigan siendo lo más importante para nuestros políticos y líderes que se lucen en cada medio de comunicación, en cada cuenta de facebook o twitter que este a su mano, en suma, requerimos que los temas importantes sean el debate nacional, requerimos que primero se vayan a debate los asuntos significativos del país, necesitamos saber qué es lo que quiere el PRI o el PAN, el PRD o cualquier partido político, y como van a lograrlo, eso sería lo sensato antes de que esta nación truene.

Con los datos de los niños, con los datos sobre los trabajadores la situación se ve difícil pero, es indudable, más triste se ve nuestro panorama cuando los políticos no se aplican con seriedad en lo suyo.

En otras cosas… en la Ciudad de México el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldo para atender el fenómeno migratorio en materia de seguridad, salud y mejor trato humanitario, en el marco de la celebración de la LVI Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada este martes.

El mandatario de Tamaulipas, dijo que los Gobiernos de los Estados no cuentan con la infraestructura ni los recursos suficientes para hacer frente a este fenómeno que ha crecido en los más recientes meses, por lo que requieren del apoyo del Gobierno Federal.

“Es por eso que le hemos pedido al Presidente de la República muy respetuosamente, que se haga una mesa de trabajo tanto con la Secretaria de Gobernación, con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que nos comparta cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo como también con la Secretaría de Salud”, dijo el mandatario.

Dio que en materia de seguridad, aunque no se trata de una situación generalizada, sí se han detectado casos en algunas entidades en las que personas de origen extranjero, son reclutados por organizaciones criminales.

