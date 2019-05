Desarrolla UAT tecnologías para la enseñanza de las matemáticas

Redacción InfoNorte

En un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se trabaja en el desarrollo de una plataforma de tecnología con el propósito de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática que se imparte en las escuelas de educación básica de Ciudad Victoria.

La Dra. Evelia Reséndiz Balderas, investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), explica que el concepto básico de la plataforma es la idea de que en la matemática no todo es fórmula, conscientes de que, el hartazgo del estudiante se basa en la monotonía de los contenidos que se les presentan.

“Trabajamos con la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) en el diseño de una plataforma dirigida a profesores con contenidos matemáticos de los ejes que ven en primaria y secundaria, por ejemplo: número, álgebra y variación, por mencionar algunos”, indica.

Describe que la plataforma incluye foros de discusión, infografías, así como artículos y otros materiales como videos.

“La idea es que este sea un primer paso para estos problemas que tenemos en el estado y de ahí incidir con la SET para trabajar con más esquemas; estamos proponiendo situaciones de aprendizaje, pero el profesor puede hacer adecuaciones, ya que se van a facilitar los materiales con todos los ejes que se ven en primaria y secundaria”.

“Si hay una situación de aprendizaje que tiene que ver con forma, espacio y medida, les damos la situación y ellos hacen las adecuaciones, pero también les ofrecemos un video que tenga que ver con ese eje del que estamos hablando, información de artículos que tenga que ver con ese eje y esa situación, estamos en la etapa de alimentar esta plataforma”, apuntó.

Destacó que el proyecto se enmarca en una línea de investigación que trata del discurso matemático en el aula, “entonces analizar en esos discursos las ideas variacionales, que no sean ideas como formulas y se pierda todo el sentido”.

Por último, comentó que los usos de la matemática es enseñar con ejemplos prácticos, “culturalmente nos dicen es muy difícil y así venimos generación tras generación, y no. Una de las estrategias es solucionar una problemática que no tiene que ver con fórmulas, y el estudiante va a pensarle y buscarle una solución al problema, y es una técnica muy acertada”, concluyó.

La investigadora es Licenciada Físico-Matemático por la UAT; con Maestría y Doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Es profesora de licenciatura y posgrado en la UAMCEH-UAT; docente en el Centro de Estudios Superiores Navales; e integrante en la UAT del Cuerpo Académico de Innovación Educativa, en donde cuenta con una importante producción académica a través de libros y artículo científico.