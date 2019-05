Guaidó vuelve a la carga con el apoyo de las calles

AGENCIAS

Juan Guaidó reapareció este miércoles en las calles de Caracas al frente del único “ejército” que casi nunca le falla: el pueblo.

Pese a las nuevas amenazas del chavismo, el líder opositor lanzó una nueva estrategia tras el órdago fracasado del 30-A, donde los militares disidentes que esperaban no se sumaron finalmente a la causa del Parlamento democrático.

“Este es el proceso definitivo de Operación Libertad. Mañana (por el jueves) vamos a acompañar la protesta de paro escalonado hasta lograr la huelga general. Apenas estamos empezando. Tenemos el apoyo de la gente, estamos en la calle y vamos a seguir. Lo que hemos sacrificado no va a ser en vano, ¡creemos en el país!”, clamó el presidente del Parlamento, que sigue sorprendiendo al país por su tenacidad.

El presidente encargado reapareció en medio de una marea humana, que le acompaña en su pulso contra la revolución por todos los rincones del país. Todos ellos llegaron andando a la cita en Caracas, pese a la represión, desde distintos puntos de la ciudad, saltando bloqueos, sin inmutarse ante la presencia de militares y policías. Con gorras caladas y con sus banderas, con esperanza y resistencia, dispuestos a seguir la lucha contra un enemigo que reparte bombas lacrimógenas y perdigones sin escrúpulos, sin avisar y sin mayor motivo que extender el terror. Muchos de ellos han probado el sabor del gas, saben cómo enciende los ojos y cómo amarga la garganta. Cómo les roba el oxígeno, la metáfora de sus propias vidas hoy.

“No me importa, nosotros venimos desde Catia (zona popular del oeste, otrora chavista) Queremos que se vaya Maduro, es la miseria y el hambre. Yo soy maestro, tengo vergüenza porque perdemos el tiempo con los niños, no hay nada que darles. Y a nosotros nos dan una limosna, que no da para comida, ni ropa ni siquiera para los pasajes”, protestó Delfín, de 63 años, con su bandera al hombro, en una avenida cercana a la Plaza de Altamira, el lugar que ayer acogió a los rebeldes.

Pese a la desinformación reinante por culpa de los bloqueos gubernamentales, la gente sabía que el 30-A acabó dejando, una vez más, un rastro de sangre, un capítulo más en la violencia sin fin en el país de la guerra no declarada: un muerto (Samuel Enrique Méndez, de 25 años), 109 heridos y 150 detenidos, según el Observatorio de Conflictos Sociales y el Foro Penal. Pese a ello, pese a la gruesa bota militar, volvieron a las calles de forma masiva por todos los estados del país.

En el chavismo, en cambio, se deben conformar con sus ejercicios de propaganda. El oficialismo organizó una caravana, con motos, coches y autobuses, desde El Valle, en el oeste de la ciudad, hasta el centro de Caracas. Marcharon cientos de personas. Cerca del palacio de Miraflores, unas 600 personas aguardaban por la caravana. La mayoría de ellos empleados públicos y milicianos. Un niño leía un poema contra el imperialismo estadounidense: “Nos quitaron la luz, nos quitaron el agua, pero aquí seguimos defendiendo la revolución. Leales siempre”.

Más allá de lo que ve y se siente en la calle, donde la mayoría popular está con la oposición, el juego prosigue tras el órdago del 30-A, que no funcionó. Maduro destituyó de forma fulminante al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, una apuesta suya personal. Horas antes, habló uno a uno con todos los jefes de las zonas militares, que le mostraron su apoyo. No obstante, la dudas planean todavía dentro de las cúpulas militares y civiles del chavismo.

“Hay un planteamiento político que aún no ha sido decidido por el mundo militar. Maduro no es capaz de establecer nuevos incentivos de lealtad y su influencia y control del mundo militar lo está ejerciendo por métodos que no son agradables para la institución. Sin embargo queda aún por parte de importantes sectores en la Fuerza Armada Nacional conocer qué les depara el futuro con Guaidó. Ese plan aún no ha sido explicado”, describió para EL MUNDO Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano y la principal experta del país en desentrañar lo que ocurre dentro de las bases militares.

“Deben saber que ayer no se llegó a más por no haber considerado la participación de infiltrados del régimen y haber subestimado el apoyo táctico de rusos y cubanos. La Operación Libertad apenas comienza”, desveló desde España Hugo “El Pollo” Carvajal, jefe de la inteligencia chavista durante 12 años. El militar está detenido en España y en proceso de extradición a EEUU.