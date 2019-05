Humo Blanco

Clemente Castro González – De campañas y traiciones

A candidatos del PRI a diputaciones locales les consta que compañeros de su instituto operan políticamente a favor de sus adversarios.

Se trata de personajes que en algún momento de su carrera recibieron el respaldo de su partido para llegar a puestos de elección popular.

Pero ahora, similar a la elección pasada, le dan la espalda al organismo del que en otro tiempo se sirvieron.

Como se recordará, en los comicios anteriores, ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios afiliados al tricolor no tuvieron el menor pudor para hacer labor proselitista, sobre todo, en favor del proyecto del Partido Acción Nacional (PAN).

Ni que decir de dirigentes de base, guías sindicales, de agrupaciones sociales y del campesinado.

De modo que la historia vuelve a repetirse y de ahí que los priistas “pragmáticos” hagan campaña para el panismo pero también hay quienes están a favor de la causa del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Para nadie es un secreto que gremios como el de los burócratas, que dirige la ex diputada priista, BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, esta pintado de azul cuando antes era tricolor.

Algo similar sucede con sindicatos federales, caso del de Salud en el que parte de los guías y agremiados igual dan color aunque a ellos la línea se la mandan desde la Ciudad de México (CDMX).

El punto es que abanderados priistas saben que deben dar el extra y no atenerse a “figurines” de su instituto porque las traiciones están a la orden del día.

Y no es extraño que la dirigente del Revolucionario Institucional, YAHLEEL ABDALA CARMONA, no vea ni oiga los sesgos que se dan en su partido.

Tal vez sea de la idea de que es ganancia el que no se den renuncias de sus todavía compañeros.

Al fin y al cabo la neolaredense cuenta con el mando formal pero el real lo detentan los grupos de interés que se mueven al interior del PRI.

Por cierto, alguien del tricolor asegura que la siguiente legislatura será de tercios y, por tanto, se darán los equilibrios en el Congreso.

Dese esa visión se asume que la repartición de los 36 diputados quedará entre el PAN, MORENA y el PRI.

Conste que es el escenario que arma un priista y no deja de ser parcial, en el ánimo de no asumirse fuera de la repartición en buen nivel.

Para los panistas la lucha electoral es entre ellos y los morenistas y, en ese esquema, no les cabe la duda de que refrendaran su condición hegemónica en el Congreso.

Obvio que sus contrincantes piensan que se van alzar con victorias en la mayoría de los 22 distritos.

Lo cierto es que el 29 del presente mes culminan las campañas y que los y las candidatas todavía tienen muchos kilómetros por recorrer en busca del respaldo de los electores.

A propósito de la contienda y de las instancias encargadas de hacer que prive la legalidad en la misma, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, TERESA AGUILAR GUTIÉREZ, asegura que, en efecto, para la próxima semana quedará definido el nombre del que será nuevo Fiscal en materia electoral.

En sus declaraciones dijo que están analizado perfiles y que, si bien no se emitió convocatoria, les están llegando propuestas de ciudadanos.

Coincide con tal versión el Fiscal Estatal, IRVING BARRIOS MOJICA, el cual hasta refirió que no solo recibieron documentación a la Oficialía de partes en el Congreso sino vía telefónica.

“De hecho aquí traigo, en mi teléfono, solicitudes de ciudadanos que están interesados”, declaró el funcionario.

Sin dudas que se requiere que se le de el visto bueno al Fiscal Electoral lo más pronto posible.

Pero, acorde a lo expresado por AGUILAR GITIÉRREZ, en las oficinas de las fiscalía en mención se encuentra un encargado de despacho para atender a los que acudan ante la instancia.

Esperemos que los diputados no se vuelvan a equivocar de lo contrario repetirían el error de avalar a alguien que traiga marcada filiación partidista.

AL CIERRE

Trabajadores del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas pidieron el apoyo de la administración estatal para que se gestione ante la federación el pago de sus quincenas.

Lo que informaron los quejosos es que 150 empleados les adeudan cuatro meses de sueldo.

Sostienen que la falta de recursos afecta a los cultivos ya que no se hacen campañas fitosanitarias y no se combaten las plagas que dañan a los cultivos de cítricos, hortalizas y sorgo.

+.-Para los que no lo sabían, los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son SANDRA NARVÁEZ y ARTURO SÁNCHEZ alias “Borrado”, por los distritos 15 y 14, en forma respectiva.

Los abanderados del Verde hacen lo que pueden con el poco dinero que les da su partido para acudir a dar su mensaje a los electores.

Sin duda que los candidatos fuertes en el distrito 14 son PILAR GÓMEZ LEAL (PAN) , ALEJANDRO ETIENNE LLANO (PRI) y NORA DE LOS REYES VÁZQUEZ (MORENA).

En cuanto al distrito 15 es evidente que los adelantados son ARTURO SOTO ALEMÁN (PAN), OFELIA GARZA PINEDA (PRI) y CLARA SÁENZ LARA (MORENA).