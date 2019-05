Marco A. Vázquez – El sagrado derecho de no votar

¿Sabe para qué es útil un legislador?, parece una pregunta sin sentido pero bien vale la pena que la intente responder ahora que llegaron casi a la mitad las campañas para elegir Diputados locales en Tamaulipas, por una razón, porque hoy de verdad la apuesta es muy alta ya que lo que está en juego es su bienestar e incluso algo con más valor, el futuro de sus hijos.

Un Diputado local tiene entre sus tareas fundamentales hacer leyes estatales, fiscalizar el gasto del Estado, los municipios y otros entes públicos y, ya de pasadita, gestionar.

La tarea no parece muy difícil y menos si tomamos en cuenta que para realizarla se les pagan casi cien mil pesos por mes, tienen apoyo del Congreso, asesores y mucho más.

Claro es que usted y yo podríamos aprendernos las tareas de los Diputados y podríamos hacer propuestas más o menos serias en caso de que nos lanzaran de candidatos, le insisto, no es muy difícil y la paga es buena, en ese sentido se supondría que todos los aspirantes ya hicieron su chamba al respecto, ya saben con que se pueden topar en caso de resultar electos pero no, eso solo es un supuesto para nosotros, la verdad es que los candidatos andan bien lejos de la realidad, salen a la calle todos los días a decir tonterías, a proponer acciones que nunca podrían realizar.

Mire, en el colmo de las cosas en Reynosa un candidato salió a ofrecer que legislaría para que los pagos al Infonavit fueran más bajos y con mayor oportunidad de acceder a buenos créditos para los obreros cuando la dependencia de la que habla es federal, es decir, solo el Congreso de la Unión podría hacer algo al respecto.

Lo narrado es por hablarle de la mayor tontería, pero revise a los candidatos, sobre todos los opositores a los gobiernos municipales o al Estatal y le hablarán de que las ciudades están deterioradas, de que falta agua, de que no hay alumbrado y tienen razón en muchos señalamientos pero aunque se convirtieran en Diputados no podrían resolver nunca esos problemas, exacto, solo proponen cualquier ocurrencia o acciones que saben tendrán eco en el elector ya que nos duelen y eso les interesa más que actuar a sabiendas de que mienten, de que nunca podrían cumplir sus promesas de mejoras en esos aspectos.

Los Diputados son parte importante de la marcha de este Estado, ellos se encargan de diseñar leyes, de administrar y fiscalizar el presupuesto, en suma, de que cada peso se aplique en las tareas del Estado.

Disculpe que le insista que la política es el origen de todo problema que atravesamos ya que en el pasado no supimos elegir o nos atrevimos a vender nuestro voto y por eso nos tocaron gobiernos que nos han entregado a la delincuencia, incapaces de hacer algo por el bien común y propensos a robar a manos llenas , pero no se aflija, eso se puede revertir de manera sencilla, si, también en la política está la solución de todos los problemas, podemos elegir a buenos políticos, hombres y mujeres que si se equivocan sepamos que fue por error y no con las ganas de llenarse los bolsillos de dinero.

Avanzan rápido las campañas así que le hago la misma recomendación de siempre, no se trague esos cuentos de que usted debe odiar y pelear por la política, no, solo tiene que razonar, no le tenga fobia a los partidos pero no los tome mucho en cuenta, vote por la historia de cada candidato, vote por quien usted cree puede ser él o la mejor.

Tiene razón, existen distritos en los que ningún candidato o candidata inspira respaldarlos, donde se puede ejercer el sagrado derecho de no votar como una forma de repudio a las propuestas de los partidos sin embargo yo lo invito a que reflexione muy bien, a que entendamos que nos puede ir mejor si elegimos al correcto o, ya de perdido, al menos peor.

