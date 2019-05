Marco A. Vázquez – Los fifís

Torpe, por decirlo de la manera más decente, resultan a estas alturas todas las movilizaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador, más lo es exigir su renuncia y la cereza en el pastel, de tantos yerros, resulta ser que el ex presidente Vicente Fox se sume a dichas protestas, ¿con qué cara lo puede hacer?

Mire, es innegable que el presidente de México tiene en este momento liderazgo, según encuestas, más del 80 por ciento de los mexicanos respaldan que nos gobierne y la cifra será permanente mientras tenga dinero para dar a los viejitos, a los ninis, las madres solteras, las becas y, sobre todo, mientras siga conservando creíble la versión de que los hombres que gobernaron en el pasado son los culpables de todo lo que nos ocurre en el presente.

Entonces, salir a la calle a pedir la renuncia del presidente es una torpeza, más si se hace sin explicar con certeza, y credibilidad, en que se está equivocando y quien pudiera hacerlo mejor que él o con igual respaldo popular.

Desde luego, el presidente y sus seguidores tampoco se pueden vanagloriar del respaldo popular con el que ahora cuentan, igual pueden regresar su memoria a aquellos días en los que era más concurrida y emocionante una pelea de perros que un mitin de Andrés Manuel, sobre todo para estas tierras.

Más aún, es una realidad que tantas alertas en el tema económico y por tantas voces deben tener algo de razón, vaya, puede ser una realidad que la gasolina, el gas, la luz, y muchos servicios sigan muy caros durante todo el sexenio porque resulta ser la única forma de obtener dinero para “ayudar a quienes menos tienen” con todo y que con esas acciones se jodan casi todos, eso por citar un ejemplo.

También es un hecho que la clase pensante de este país nunca ha acusado al actual presidente de toda la violencia e inseguridad que se vive en muchas ciudades de México sin embargo ya están diciendo que no sabe cómo actuar ante la misma y crece la desconfianza de que vaya a haber una mejora en corto plazo, si no hay resultados pueden ganar adeptos.

Otra pecado más del actual gobierno será el retroceso en el área educativa al eliminar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la evaluación docente, tarde van a comprender que lo que no se mide no se conoce y, por tanto, jamás se podrá saber cómo mejorar o corregir, en resumen, es un error privilegiar a un grupo de maestros adheridos a la CNTE que los derechos de los niños a recibir una educación de calidad.

Hay, en este gobierno, algo innegable, son muchos los beneficios que está derramando pero lo que no se sabe es a qué costo y eso es a lo que le temen algunos, quizá la mayoría, de los que marcharon este domingo en muchos lugares del país,

En síntesis, los fifís, como se ha dado por calificar a todo aquel que no comulgue en un solo punto con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, se equivocan en su protesta y en exigir la renuncia del presidente porque es muy poco tiempo el que le han dado a su gobierno y pierden credibilidad sobre la legitimidad de su lucha cuando más del 80 por ciento, según las encuestas, está de acuerdo con lo que hace el mandatario pero igual es una realidad que los de la 4T tampoco deben tomar tan a la ligera ni con tanto desprecio las expresiones de una parte de la ciudadanía porque igual están empapadas de una realidad que no todos se animan a ver, la de los empresarios que son golpeados por la inseguridad y ahora ven con desanimo que el presidente en lugar de invertir los recursos, que ellos pagan en impuestos, para hacer crecer al país o en apoyarlos en esos problemas mejor se los regale a mucha gente que quizá no lo merece.

En otras cosas… Durante la Convención Nacional Ganadera 2019, organizada por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), celebrada en Oaxaca, se eligió a Tamaulipas como sede de la siguiente edición de este evento que congrega a miles de productores pecuarios del país.

El estado de Tamaulipas cuenta con un inventario de ganado bovino de un millón 200 mil cabezas; 20 mil unidades de producción pecuarias bovinas; y 5 millones de hectáreas destinadas a la producción pecuaria y a través del Programa de Mejoramiento Genético de la administración estatal se ha apoyado a productores con la adquisición de 2 mil 250 sementales bovinos.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió a la Convención Nacional Ganadera en Oaxaca para atestiguar la elección de Tamaulipas como próxima Entidad sede, además de recorrer el pabellón dedicado a la entidad en el que se expuso a los asistentes la calidad de la ganadería tamaulipeca, los atractivos turísticos y ventajas para la inversión.

A través del joven empresario regiomontano Daniel Gómez Iñiguez se compartió a estudiantes de la UAT experiencias en el mundo empresarial, así como diversos aspectos que considera fundamentales para alcanzar grandes metas como personas, como profesionales y como emprendedores.

Invitado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con el Colectivo Kybernius, ofreció la conferencia “El arte abstracto de emprender” en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

“Hice una relación metafórica entre el arte abstracto y el emprendimiento, y me di cuenta que el emprendimiento al igual que el arte abstracto, es un arte en donde no hay un inicio y no hay un final”, expresó en alusión al tema.

Dijo que cada quien puede tener su propia interpretación del emprendimiento, “pero la realidad es que mientras muchos buscan el secreto, la fórmula, la receta, otros están trabajando, se rodearon de los mejores, fueron persistentes, hacían lo que los apasionaba y cumplieron sus sueños”.

