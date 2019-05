Marco A. Vázquez – Ni madre tienen

Lo de ellos es el cinismo, festejan el día del trabajo cuando no saben ni que significa esa palabra y hoy andan tras de las fiestas a las madres sin tener la mínima noción de lo que representa tan sagrada figura para los mexicanos.

Son algunos políticos y políticas que andan tras el voto y no crea que por tener méritos para ello sino porque les sobra cinismo, aunque la descripción igual puede encajar en los que se atreven a descalifican cualquier manifestación de la sociedad que los sataniza, que sale a la calle a señalarles los yerros.

Usted los conoce, sabe de quién le hablo y por qué le hablo de ello, más que cualquier otro sabe que muchos políticos no merecen más que una celda, estar tras las rejas por sus excesos, por lo que hacen en contra de su pueblo, porque hoy que se visten de azul o de morena para tener posibilidades de ganar niegan que antes fueron priístas, peredistas o panistas o de cualquier partido con tal de engañar a la gente y les regale el voto aunque sea obtenido con mentira.

Esa es nuestra realidad, a nuestro pueblo no le fue bien con los políticos del pasado y no crea que únicamente es culpa de ellos, también es nuestra, de los ciudadanos con credencial de elector que teniendo la oportunidad de elegir pensando en los nuestros nos dejamos llevar por odios, por fobias o, peor aún, por apariencias o por dinero.

No es un misterio que este México se convulsiona, el domingo, por ejemplo, un buen grupo de ciudadanos salió a la calle a pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acusan de políticas populistas de haber caído en excesos, de regalar el dinero que no es propio sin cumplir con su promesa de resolver los problemas de violencia, inseguridad, de bajar los precios de la gasolina, el gas, la electricidad y tienen razón los manifestantes, no se nota mucha mejoría en los temas que mencionan pero el presidente apenas lleva a cinco meses en el poder y uno de ellos fue diciembre, sin presupuesto, sin proyecto propio, vaya, hay que tener paciencia.

Pero, desde luego, hay que saber hasta dónde y en qué ser tolerantes, cuando los hombres del poder marcharon lo hicieron argumentando que el dinero que ellos producen con trabajo y lo pagan en impuestos se utiliza con fines políticos y puede que tengan razón, es decir, si bien la presencia de Vicente Fox le quita autenticidad a la protesta esta se recupera con información que fluye, mire, ayer por ejemplo, se publicó en medios de Tamaulipas que las tarjetas bancarias que la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno Federal entrega con dinero se siguen repartiendo en el Estado a pesar de la veda electoral y no crea que se hace en forma inocente.

La información dice que dichas tarjetas se reparten a través de la Coordinación del Gobierno Federal en Tamaulipas y la Delegación de la Secretaría de Bienestar en la Entidad utilizando a los “servidores de la nación” que no son otros que los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

“El pasado mes de abril llegó a la oficina del Servicio Postal Mexicano de Ciudad Victoria un envío de 20 cajas con 400 tarjetas bancarias cada una, mejor conocidas como Tarjetas para el Bienestar, en el que figura como destinatario José Ramón Gómez Leal, coordinador del Gobierno de México en Tamaulipas”, dice la información que le menciono.

Dirá usted que de lo mismo se quejan los morenos con el Estado sobre el reparto de despensas y otros beneficios, y también que unos y otros parecen listos para el pleito.

Lo más preocupante, desde luego, es que estamos cayendo en la intolerancia y lo triste es que ante esa situación los hombres de poder solo alcanzan a descalificar, a decir que las marchas contra AMLO son de corruptos que se quedaron sin privilegios, de los dolidos.

En fin, lo único que debemos entender todos es que la solución está en nuestras manos con el voto y presionando a los gobiernos para que hagan las cosas bien, preocuparnos por lo importante como nuestros hijos, como el día de las madres a las que felicito desde hoy y a las que hay que abrazar siempre porque nos hacen recordar lo mal que estamos en algunos aspectos, precisamente, a causa de otros que parece ni madre tienen…

Ponga en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande…marcovazquezq20001@hotmail.com