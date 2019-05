Martha Isabel Alvarado – Reynosense hace historia

.-Candidatos ‘guangos’ de Propuestas

.-PT y PVEM no se quiebran la cabeza

.-Cobra forma el Debate de Coparmex

.-Confirmados: PRD, PRI, PT y Morena

No es por intrigar, pero en la actual contienda electoral hay candidatos a diputados locales que aspiran a repetir como integrantes del Poder Legislativo Local, pero traen ‘propuestas’ muy desgastadas, que por lo mismo, inspiran poca credibilidad.

¿Por qué se quedarán tan cortos?. Qué les cuesta esforzarse un poco y mejorar sus planteamientos.

En el Debate Ciudadano de candidatos a diputados locales plurinominales efectuado recientemente en Tampico, organizado por la Coparmex y el IEST, los abanderados del PT y PVEM expusieron ‘ideas’ que podrían catalogarse como “más de lo mismo”.

Por cuanto hace al PT, la verdad, se vio mal su candidato ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ, diciendo que de llegar al Congreso del Estado pugnará para “que no se pongan Auditores (Superiores) a beneplácito del Ejecutivo”.

Cabe recordar que Ceniceros Martínez ya fue diputado local en la LXI Legislatura tamaulipeca, de 2011 a 2013, e incluso fue integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, y no hizo nada para enmendar lo que ahora rechaza.

Otro que ya tuvo su oportunidad como diputado local (plurinominal), en esa misma Legislatura, la LXI, es JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS del Partido Verde Ecologista, que en ese entonces perteneció a importantes Comisiones, como Gobernación, Salud y Desarrollo Urbano.

Por si fuera poco, González Macías ya fue además diputado federal, también por la vía plurinominal, en la LX Legislatura, de 2006 a 2009, en la que perteneció a las Comisiones del Trabajo, Seguridad Social, Asuntos Fronterizos y Fortalecimiento del Federalismo, entre otras.

Por lo visto, al ‘prepararse’ para el ya mencionado Debate Ciudadano, González Macías no quiso ‘quebrarse la cabeza’, y durante el mismo, prometió que desde el Congreso Local fomentará el Deporte entre los jóvenes como medida “que los aleje del crimen organizado”.

Podría decirse, que con todo y que Ceniceros y Macías ya fueron diputados, las que les pusieron la muestra en dicho Debate, fueron las candidatas de Movimiento Ciudadano LAURA PATRICIA PIMENTEL, ELENA CUERVO del PT, EDNA RIVERA LÓPEZ de MORENA, con posturas mucho más ‘echadas para adelante’.

La candidata de Morena es una mujer preparada, por cuanto dice haber cursado dos Licenciaturas y una Maestría, además de haber fundado una escuela de Educación Especial.

Sin embargo, quizá le falta un poquito de oficio político, ya que durante el Debate dijo estar preocupada por una escuela donde sólo hay cuatro maestras para hacerse cargo de noventa alumnos, y que no sabe qué harán de aquí a septiembre, ante tan crítica situación.

Tan fácil como que RIVERA LÓPEZ le eche un telefonazo a su paisano y compañero de Partido, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, Jefe de la Unidad Administrativa de la SEP, que seguramente le resolvería su problema en un santiamén, ahora que anda desparramando beneficios en Tamaulipas.

El único que presentó gráficas y estadísticas concretas en el Debate de Tampico, fue el candidato del PAN, GERARDO PEÑA FLORES, quien aprovechó el tiempo para destacar que el actual gobierno estatal, emanado del Partido albiazul, ha generado récord en materia de Empleo, así como en afluencia turística y obtuvo un Reconocimiento del Coneval por sus Programas Sociales.

Asimismo, Peña Flores mostró buenos reflejos, por la manera en que le ‘reviró’ a la candidata plurinominal del PRI, la reynosense OLGA GARZA, en un punto relacionado a la Seguridad.

El gran ausente del Debate realizado la semana pasada en el sur, fue el PRD con sus candidatos plurinominales JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO y PATRICIA GUTIÉRREZ. ¿Why?.

A diferencia de lo que ocurrió en Tampico, al Debate que la Coparmex de Reynosa está organizando para el próximo lunes 13, ya confirmaron su asistencia los 4 candidatos del PRD. Así como los 4 del PRI, los 4 del PT y 3 de Morena, dado que la aspirante del 7º Distrito ALICIA PIZAÑA estaría fuera de la Ciudad en esa fecha.

Un reynosense que ya puede presumir de ‘hacer historia’, al haber presentado la primera renuncia al Presidente LÓPEZ OBRADOR, es el pitcher ex ligamayorista, que incluso formó parte del roster de Yanquis de Nueva York, JAIME GARCÍA, quien decidió separarse del cuerpo de tutores ‘creado’ por la ‘Cuarta Transformación’ para impulsar a prospectos mexicanos de Grandes Ligas, mismo que no ha arrancado. No está de más recordar, que desde hace años, Jaime cuenta con una Fundación desde la cual, en forma discreta y callada, ha beneficiado a niños y jóvenes.

CONTRAFUEGO: “No necesita bules para nadar”.

Hasta la próxima.