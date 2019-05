Marco A. Vázquez – Sospechas

Antes de que el PAN ganara la gubernatura de Tamaulipas las sospechas de que los liderazgos estatales de este partido se vendían y se doblaban ante el sistema eran grandes, la razones son muchas, entre ellas que casi siempre hacían hasta lo imposible por sacar candidatos a modo a los amigos del gobernador en turno, la mayor de las veces no hacían campañas y, para apaciguar a sus malquerientes, se enfrascaban en luchas con su propia militancia inconforme para culpar a los enemigos internos de los magros resultados que obtenían.

En esas condiciones llegaron a ganar elecciones personajes que no tenían más atractivo electoral que su amistad, compadrazgo y sociedades de todo tipo con el gobernador en el ejercicio del poder… y no pida nombres que usted los conoce mejor que yo.

El PRD hacía el mismo papel que el PAN pero a diferente nivel, mientras el resto de los partidos hasta se coaligaban de facto yhasta legalmente para hacer candidatos a los amigos de los hombres del poder que por pecados del pasado o presentes a su época no podían ser abanderados por el PRI, todo mundo sabía que eran los candidatos oficiales aunque en una parte muy pequeña de su camisa trajeran un logo del Verde Ecologista, del PANAL e incluso de otros partidos que parecían opositores al régimen tricolor de aquellos años.

Por supuesto que el PAN tuvo oportunidades de ganar la gubernatura muchos antes, por ejemplo, a mitad del gobierno de Manuel Cavazos Lerma le arrebataron todas las presidencias municipales de mayor presupuesto y tenían más de la tercera parte del Congreso pintado de azul, todo iba bien par ellos hasta que sucedió lo que le menciono, los dirigentes se acomodaron para que la siguiente elección los candidatos fueran muy débiles y todo el avance se vino abajo.

En el sexenio de Yarrington las cosas no fueron diferentes, otra vez el PAN interrumpía con alcaldes y legisladores, locales y federales, que tenían formación ideológica y muchas ganas de arrebatar la gubernatura al PRI, Tomás fue inteligente, políticamente hablando, otra vez los copto y con los que no pudo los eliminó de la lucha electoral con formas que todos adivinamos pero que no hay, hasta hoy, posibilidad de comprobarlo o, peor aún, hizo nexos con las dirigencias azules a nivel nacional y desde allá le quitaban de en medio a los políticos que le causaban dolores de cabeza.

El sexenio de Eugenio Hernández fue parecido, hasta se logró ver que su presidente del PRI, Ricardo Gamundi, presumía en una mesa a todos sus “delegados” en las dirigencias de otros partidos y decía que los tenía comiendo de su mano, ellos, los dirigentes de los otros partidos diferentes al PRI se encargaban de bloquear aspiraciones de liderazgos regionales que pedían oportunidades.

Con Egidio todo cambio, fue un gobernador codo hasta la médula y muy reacio a soltar lo que ya parecía suyo y no hizo mucho por tener contentos a los liderazgos de otros partidos y, por si fuera poco, dejó al PRI abandonado a su suerte hasta que muy tarde se dio cuenta que lo iba a necesitar para buscar su relevo, Egidio fue quien perdió todo por su torpeza al operar políticamente y por su odio, su rencor, contra muchos de sus compañeros en el poder.

Fue con Egidio que el PAN ganó la gubernatura, ya sin nadie quien los frenará ni aquí ni a nivel nacional se pudo hacer lo que habían demostrado en algunos municipios, organizarse y ganar.

Todo ese largo preámbulo solo es para decirle que ahora Morena se parece mucho al PAN de aquellos años que le platico, actúa de manera muy sospechosa, sus candidatos en la mayoría de los distritos eran los peor posicionados, muchos ni siquiera hacen campañas y todos los días da la impresión de que quieren perder a fuerza, repito, con sus honrosas excepciones.

Morena, lo dicen las encuestas, hace unos meses estaba mejor colocado en el ambiente que otros partidos de oposición, es más, parecía la única oposición al régimen estatal, con eso y quizá con buenos candidatos y menos pleitos pudo haber ganado buena parte del Congreso pero ahora, también subrayado por las encuestas, parece estar condenado a perder todo o casi todo, dicen estudios serios que van a perder en 18 distritos, dicen algunos en la dirigencia azul que van a ganar los 22, el caso es qué, le insisto, todo es de manera sospechosa.

No, se equivoca si cree que le aseguro que los de Morena se han vendido o se han doblado ante el poder, no presumo nada de eso, lo único que no logro comprender es porque fingen tanto odio entre ellos y se pelean en pleno proceso electoral, es increíble, por ejemplo, que venga su presidenta nacional a arremeter contra la gente de su partido a los que llamó perritos pantorrilleros o que sus enemigos lleguen a lo mismo, a decir que todos los candidatos de Morena son parte del proyecto del gobierno del Estado.

Y si, menos se entiende aún que algunos de sus candidatos y candidatas no salgan a la calle a hacer campaña con el argumento de que no tienen dinero, yo le pregunto, ¿cómo cuánto cuesta un par de tenis para caminar colonias?, ¿cuánto cuesta una publicación de facebook para dar a conocer esas caminatas?, exacto, si tuvieran ganas no se gastan ni mil pesos por semana, recurso que tienen y les sobra pero, le reitero, todo es sospechoso y parece que no quieren ganar, es más, con los morenos, también con sus honrosas excepciones, da la impresión de que quieren perder a fuerza.

