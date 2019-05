Martha Isabel Alvarado – El problema más importante

.-Crisis de Inseguridad, sigue intocada

.-Violencia, primer problema de la 4-T

.-Gobernadores de Morena, en apuros

.-Otro Priista al lado de súper delegado

La pregunta que muchos se hacen es: ¿De qué servirán las reuniones que diariamente, como quien dice de madrugada, lleva a cabo el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con el Gabinete de Seguridad, para revisar los índices delictivos de todo el país?.

Como es sabido, el Mandatario Federal, día con día, a eso de las 6 de la mañana, realiza reuniones de trabajo en Palacio Nacional, con los Secretarios: JOSÉ RAFAEL OJEDA de Marina, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL de Defensa Nacional, y OLGA SÁNCHEZ CORDERO de Gobernación, así como el de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ALFONSO DURAZO MONTAÑO, entre otros funcionarios.

Se supone, que en dichas reuniones se revisa el comportamiento de los grupos delictivos en las diversas regiones de la República mexicana, así como el impacto de sus conductas, con miras a revertirlos lo antes posible, mediante la Estrategia adecuada por parte del Gabinete de Seguridad, en coordinación con los gobiernos de los estados.

Pero resulta, que en 6 meses del gobierno de AMLO (que se cumplen la semana entrante), el clima de violencia e inseguridad parece estar peor que hace un año en la mayor parte del territorio nacional, a juzgar por las cifras y estadísticas actuales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2019 fueron asesinadas 8 mil 493 personas en México, 9 por ciento arriba del arranque de 2018, que en su momento se consideró una cifra récord.

El diario capitalino “El Heraldo de México” publicó ayer una encuesta, en la cual 7 de cada 10 mexicanos ven la Inseguridad como el problema a vencer por la administración de AMLO.

¿Cuál cree que es el problema más importante del país en estos momentos?, es una de las preguntas concretas de dicha Encuesta.

El 51 por ciento de los ciudadanos consultados respondieron que la Inseguridad; 13 que el Desempleo; 6 dijeron que la Pobreza; 5 que los problemas sociales y sólo el 1 por ciento que los Servicios Públicos.

En la conferencia de prensa mañanera de ayer, al ser cuestionado en torno a esta Encuesta, el Presidente López Obrador respondió:

“No se ha podido resolver el problema de la inseguridad y la violencia, pero al mismo tiempo nos tienen confianza, y saben que lo vamos a lograr en el mediano plazo”.

Y ‘aprovechando el viaje’, el Ejecutivo Federal presumió los logros alcanzados por su gobierno en la famosa “guerra del huachicol”, diciendo: “Aunque era algo delicado, y no se puede comparar con el problema de la inseguridad y la violencia, el robo de combustible, en seis meses, se redujo en un 95 por ciento, casi desapareció”.

Aquí hemos comentado, que “como cosa hecha adrede”, en los estados donde más se ha exacerbado la violencia, son Veracruz y Morelos, así como en la Ciudad de México, todos gobernados por Morena.

En particular, la que ya no halla a qué santo encomendarse, es la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, a quien algunos ya le veían cara de ‘candidata’ a la Presidencia de México, y resulta, que no ha podido con la crisis de contaminación (con todo y su prestigio de científica), ni con la violencia, que ya le está ‘pegando’ a sectores otrora tan exclusivos y pacíficos como Polanco y La Condesa.

La encuesta de “El Heraldo”, mencionada líneas arriba, atribuye a AMLO un 70 por ciento de aprobación, cosa que no es de extrañarse. Lo que quizá no le ha quedado claro al equipo del Presidente, es que, con la pura popularidad no se gobierna, también hace falta talento y tomar decisiones inteligentes.

Por su parte, el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, tuvo el fin de semana una reunión con Agentes Aduanales de Reynosa, en la que suponemos le fue planteado el problema de las larguísimas filas, de horas y horas, que padecen los transportistas de carga en el puente internacional de Pharr, lo cual implica pérdidas millonarias en dinero y en especie.

Llamó la atención, que entre los presentes en dicha reunión con “JR”, efectuada en la Asociación de Agentes Aduanales, estuvo el Priista RAÚL JIMÉNEZ CÁRDENAS, que en 2018 fue candidato a Segundo Síndico en la Planilla del candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, quien contabilizó 29 mil 370 votos, que lo situaron en el tercer lugar de la competencia.

CONTRAFUEGO: ¿Estábamos mejor, cuando estábamos peor?.

Hasta la próxima.