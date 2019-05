Marco A. Vázquez – El IMSS

Hace unos días apareció un meme en las redes sociales, se lo describo, el logo del IMSS con una leyenda arriba del mismo que era la felicitación a las mujeres por el Día de las Madres y abajo un texto en letras más pequeñas en la que ofrecía disculpas por la tardanza.

En realidad es el más reciente meme sobre el Seguro Social pero por ahí circulan otros más que pintan de cuerpo entero la situación grave de esa institución, en uno de ellos, por ejemplo, aparece un enfermo diciendo, fui con mi doctor particular para que me tratara mi cáncer y me dio seis meses de vida pero no me atonte, que me vengo al Seguro y aquí tengo cita hasta diciembre del 2025.

Eso, aunque duela, es el IMSS, una institución con carencias, con cada vez menos inversiones y, lo peor, con una política de recaudación que pone en riesgo a muchas empresas en caso de no atender rápido sus requerimientos.

Tiene el IMSS, desde luego, muy buenos doctores, mejores enfermeras, su personal es capacitado en muchas de las ocasiones, es más, si me apura ha tenido y tiene funcionarios de alto nivel comprometidos con la sociedad, que hacen lo posible por brindar mejores atenciones pero está visto que, estos últimos, no han podido mientras que los primeros se las tienen que arreglar con lo que les proveen.

El tema viene a colación porque ayer renunció Germán Martínez, el más panista de todos los funcionarios que estaban en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, los analistas dicen que se fue por las condiciones del IMSS, porque sabía que no podía con el paquete y mejor tiró la toalla antes de que lo acusaran de inútil, otros analistas se van con la versión oficial, la que él da a conocer a través de una carta y en la que informa que renuncia porque la austeridad le está obligando a correr personal, a mantener a otros en incertidumbre, porque el manejo “pernicioso” del presupuesto que hace la Secretaria de Hacienda les está afectando hasta en la compra de medicamentos para tratar enfermedades graves y otras de atención permanente como la diabetes o la hipertensión-

Los políticos, por su parte, afirman que hasta hoy no conocen un solo funcionario que renuncie a un cargo y menos de ese nivel, que de donde hay presupuestos enormes, como es en el IMSS, nadie se va por gusto a sabiendas de que ahí se gasta en menos de un mes todo el presupuesto anual de algunas Secretarias de Estado, es decir, afirman que el lopezobradorismo se puede colocar una estrellita al sacar de la jugada a un panista que se sumó al final al proyecto.

Sea como haya sido lo importante ahora es que el presidente Andrés Manuel encuentre al personaje adecuado para sacar de terapia intensiva al IMSS, al hombre o mujer que pueda gestionar inversiones inteligentes en infraestructura, personal y medicinas, sobre todo que pueda hacer una revisión del pago de las cuotas obrero patronal para no afectar empresas pero también para evitar que los pudientes las evadan de la forma irresponsable de siempre.

Será complicado, desde luego, que un problema tan viejo se resuelva de la noche a la mañana sin embargo es un hecho que al IMSS debe llegar un político sensible, un doctor que sepa los retos, un especialista que sepa la importancia de que esta institución funcione como debe de ser.

En otras cosas… tres ciudades de Tamaulipas han alcanzado temperaturas de las más altas a nivel nacional durante los últimos días, es preciso, en ese sentido, difundir las recomendaciones para evitar enfermedades asociadas a las altas temperaturas como insolación o golpe de calor, principalmente para que pueda extremar precauciones con niños y adultos mayores, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol por periodos prolongados de tiempo.

Por lo pronto la Secretaria de Salud en el Estado invitó a no realizar actividades físicas de las 11:00 a las 17:00 horas, hidratarse al tomar de 2 a 3 litros de agua; protegerse con sombrillas, gorras, sombreros; utilizar ropa fresca preferentemente de manga corta y colores claros; usar protector solar para prevenir quemaduras y realizar pausas de media hora e hidratarse cuando se labora a la intemperie.

La insolación es el síndrome por calor más frecuente, sin embargo su morbilidad y mortalidad es baja y se debe a la falla de la respuesta cardiovascular a las altas temperaturas ambientales.

Su cuadro clínico incluye mareo, náusea, vómito, debilidad, sed, deseos de defecar y, a veces puede llegar a pérdida del conocimiento, presentar súbitamente hiperventilación, incoordinación muscular, agitación, confusión e incluso sufrir un colapso de breve duración.

El golpe de calor es la forma más grave de enfermedad asociada a las altas temperaturas, tiene una alta letalidad entre el 17 al 80 por ciento que, incluso con tratamiento óptimo, el desenlace fatal es frecuente.

Se caracteriza por temperatura central elevada (40.5 grados o más), acompañada de confusión mental, puede progresar al estupor y a la pérdida del estado de conciencia, acompañado o no de anhidrosis (sin sudoración).

