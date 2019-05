Martha Isabel Alvarado – El Apóstol

.-‘Súper delegado’, bajo Investigación

.-Clínica 270 del IMSS, “a medio gas”

.-Crisis de migrantes, fuera de control

.-“La chava del 8” ‘recicla’ a ex Priistas

Por fin ‘dio golpe’ la Secretaria de la Función Pública federal, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, al inhabilitar por un término de 10 años al ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTIN, período en el que no podrá ocupar un cargo o encomienda pública.

¿Se quedó corta con Lozoya la SFP?. Todo parece indicar que sí.

Según lo confirmó en su conferencia mañanera de ayer el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la Secretaría de la Función Pública investiga también al ‘súper delegado’ del gobierno federal en Jalisco, CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS.

Lo anterior, a raíz de que Lomelí, presuntamente ha obtenido Contratos por 164 millones de pesos como Proveedor de medicamentos, que le ha adjudicado el gobierno federal, uno de ellos por 36 millones con el Gobierno de Veracruz a cargo de CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, emanado de Morena.

Sin embargo, de las palabras del Presidente se infiere, que la SFP le daría “el beneficio de la duda” al ‘súper delegado’ de Jalisco, por cuanto dijo textual el Presidente: “Si hay una responsabilidad, tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”.

Por otra parte, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social estrena Director General en la persona del ex Sub Secretario de Gobernación, ZOE ROBLEDO ABURTO, cabe la pregunta: ¿Qué pasará con la delegación de esa Dependencia en Tamaulipas, ante tal relevo?.

Quizá, se estará frotando las manos el Senador de Morena por Tamaulipas, el ex Priista, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ante la posibilidad de que FERNANDO LÓPEZ GÓMEZ, el actual delegado del IMSS que asumió el cargo a finales de enero, sea removido.

Cabe recordar, el ‘choque’ habido a principios de este año entre el propio VILLARREAL ANAYA y el ‘super delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, por dicha delegación.

El ‘round’ lo ganó “JR”, que impulsó a LÓPEZ GÓMEZ, quien por cierto es suplente del diputado federal del distrito 09, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien ganó la curul que ahora ostenta bajó las siglas del PT, y posteriormente ‘emigró’ a la bancada de Morena.

En aquel ‘estira y afloja’ que se habría dado en el arranque de este año por las delegaciones federales, el Senador VILLARREAL ANAYA logró colocar al que fuera Director del Hospital Civil de Victoria, EDUARDO MARTÍNEZ BERMEA, como delegado del ISSSTE en esta entidad.

Eso sí, que independientemente de los ‘padrinos’ que los ayudaron a llegar al cargo, se sabe, que ninguno de los delegados federales designados en Tamaulipas, han logrado cobrar salario alguno, en casi seis meses. Y como dijo Don Teofilito…

Ojalá que el delegado actual del IMSS en Tamaulipas, o el que venga, si llegase a darse un cambio, le ponga atención a la Clínica 270 con sede en Reynosa, donde sólo funcionan 85 de las 230 camas censables con las que cuenta.

Por otro lado, lo que aquí apuntamos días atrás, de que el Administrador General de Aduanas, RICARDO PERALTA SAUCEDO estaba a punto de dejar de serlo, se cumplió, toda vez que fue trasladado a ocupar la vacante que dejó ZOE ROBLEDO como Sub Secretario de Gobierno de la Secretaria de Gobernación.

¿Ganó la partida la Jefa del SAT, MARGARITA RÍOS FARJAT, cuyas presuntas diferencias con PERALTA SAUCEDO, eran públicas y notorias?.

“Soy un apóstol de la Cuarta Transformación”, dijo Peralta Saucedo, al ser entrevistado ayer por el periodista JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA para la Cadena Radio Fórmula, a propósito de su incorporación a la SEGOB.

Si lo rescató ‘el mesías’, mandándolo a Gobernación y no a su casa, suponemos que tiene razón el ex Jefe de la AGA, al decirse ‘apóstol’.

Por cierto, “El Teacher” López Dóriga, en su columna de ayer titulada “Imparable la crisis de Migración”, apuntó: “Hoy me voy a referir a Tamaulipas, problema ignorado. En un solo día, la Patrulla Fronteriza detuvo del otro lado del Bravo, a 2 mil migrantes y en una semana 10 mil, más los que llegan a cruzar y los 2 mil mensuales que Estados Unidos repatria, y que ya genera presiones sociales, económicas, de convivencia, de salud, de seguridad ante lo que ha surgido un rechazo contra esos migrantes, que en México no existía”.

Finalmente anotaremos, que siguen llegando ‘refuerzos’ a la campaña de la candidata del PAN a la diputación local del distrito 08, ROXANA GÓMEZ, que estaría siendo apoyada por el polémico ex gerente de la Comapa de Río Bravo, que ‘bateó’ profundo en los tiempos del PRI, PANCHO PULIDO SERNA, quien le organizó un evento en Nuevo Progreso, al que, por cierto, llegó en calidad de ‘colado’ el ex alcalde Priista ROGELIO VILLASEÑOR SÁNCHEZ, ex aliado de “JR”.

CONTRAFUEGO: Ya parece “la vecindad del chavo”.

Hasta la próxima.